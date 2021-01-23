Розгін протестів у Росії: понад 3 тисячі затриманих, США і Україна критикують

У Росії, де відбулися і були переважно жорстоко розігнані численні демонстрації по всій країні на підтримку ув’язненого опозиційного діяча Олексія Навального, повідомляють про більш ніж три тисячі затриманих, про яких відомо на цей час.

Повідомлення про це надійшли вже принаймні зі 110 міст Росії і окупованого нею Криму. Російський правозахисний портал «ОВД-Инфо», який відстежує долю затриманих на акціях протесту в Росії, на цей час має дані про 3134 затриманих, і ці дані ще очевидно не повні – зокрема й через те, що в великих містах є зриви в роботі мобільного зв’язку й інтернету.

Найбільше затриманих – у столиці Москві (наразі відомо про 1201) і другому найбільшому місті Санкт-Петербурзі (на цей час 471), де демонстрації були наймасовішими.

У Москві, зокрема, поліція заявляла число учасників у 4–5 тисяч; опозиція каже, що справжня кількість була від 20 до 40 тисяч. Таке ж число – не менш ніж 40 тисяч – подає й агентство Reuters, відоме своєю переважною точністю в оцінках кількості учасників масових акцій.

Інтернет-видання «МБХ-медіа» оцінило кількість учасників демонстрацій у всій Росії в 110–160 тисяч. Таким чином, ці протести можуть бути наймасовішими в Росії з березня 2017 року.

У багатьох випадках повідомляють про жорстокі дії поліції і про затримання журналістів і неповнолітніх. В інтернет, зокрема, потрапили кадри, як працівники поліції блокують затриманих, стаючи їм колінами на шию.

Голова Ради з прав людини при президенті Росії Валерій Фадєєв при цьому заявив, що не побачив ніяких порушень у цих затриманнях, натомість він побачив «зовнішнє втручання» в те, що він назвав «залученням неповнолітніх у незаконні заходи».

Даних про кількість потерпілих демонстрантів наразі немає. Російські державні органи натомість повідомляють про десятки потерпілих силовиків. За цими фактами по всій Росії порушують кримінальні справи, як і через самі демонстрації, які влада вважає незаконними.

При цьому, виступаючи перед демонстрантами в Москві, один із найближчих соратників Навального Леонід Волков пообіцяв нові протестні акції на наступні вихідні.

До критики дій російської влади приєдналися й Україна і Сполучені Штати Америки.

Занепокоєння ними висловили в Міністерстві закордонних справ України.

«На жаль, російська влада замість того, щоб дослухатись до своїх громадян, які вимагають поваги до прав людини і відновлення верховенства права, продовжує застосовувати утиски проти тих, хто не згоден з репресивною політикою Кремля. Україна рішуче засуджує насильство проти мирних учасників акцій протесту і затримання представників російської опозиції. Громадяни Росії заслуговують на уряд, який буде здатним забезпечити рівність перед законом, можливість реалізувати свої права і свободи, а також поважатиме права людини в інших країнах світу та на окупованих Росією територіях», – заявили в Києві.

Україна також закликає міжнародну спільноту рішучіше використовувати всі механізми «для припинення насильства російської влади проти свого народу, агресії проти сусідніх країн, а також для протидії порушенням із боку Росії заснованого на міжнародному праві світового порядку і правил поведінки цивілізованого світу», мовиться в заяві.

США теж суворо засудили «жорстоку тактику» російської влади проти демонстрантів, а також проти журналістів. «Закликаємо владу Росії звільнити всіх затриманих за здійснення своїх загальновизнаних прав і за заклик до негайного і безумовного звільнення Олексія Навального. Ми закликаємо Росію повністю співпрацювати з розслідуванням міжнародної спільноти в справі отруєння Олексія Навального і правдоподібно пояснити наявність хімічної зброї на її території», – мовиться в заяві Державного департаменту США.

Раніше 23 січня стурбованість із приводу придушення протестів у Росії висловили в Європейському союзі, де пообіцяли реакцію на це наступними днями.

«Слідкую за розвитком подій у Росії з занепокоєнням. Я глибоко шкодую через масові затримання, непропорційне використання сили, переривання інтернету і телефонного зв’язку», – написав у твітері верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

«Обговоримо в понеділок наступні кроки на засіданні міністрів закордонних справ країн ЄС», – додав він.

Дії російської влади проти демонстрантів засудила й правозахисна організація Amnesty International, яка вимагає негайно звільнити затриманих.

«Російська влада безжалісно розв’язує репресії проти мирних демонстрантів, і те, що ми бачили сьогодні, тільки підтверджує це. Поліція проігнорувала свої обов’язки гарантувати право на мирні зібрання і замість цього вдалася до невибіркового насильства і свавільних затримань учасників протестів, багато з яких були дуже молодими людьми», – заявила директорка представництва Amnesty International у Росії Наталія Звягіна.

Акції на підтримку Навального відбулися й поза межами Росії – зокрема, в Києві і багатьох інших містах різних країн світу.

Олексій Навальний, російський опозиційний діяч, викривач корупції в російській владі і критик Кремля, був затриманий 17 січня відразу після повернення з Німеччини, де він проходив лікування і реабілітацію після спроби отруїти його російською бойовою нервово-паралітичною речовиною класу «новачок».

Його звинувачують у тому, що під час лікування він не з’явився до інспектора, як передбачають його обов’язки як умовно засудженого. Йдеться про вирок 2014 року в справі за звинуваченням у фінансових зловживаннях, яку Навальний і його соратники називають політично мотивованою, а Європейський суд із прав людини визнав, що вирок було винесено з порушенням прав Навального.

Суд над ним призначений на 2 лютого. Припускають, що його можуть тепер засудити до реального позбавлення волі на термін до 3 з половиною років.

Навальний і його соратники закликали людей вийти на демонстрації 23 січня. Влада Росії попередила, що вони будуть незаконними і що їх будуть припиняти з застосуванням сили.