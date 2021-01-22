Напередодні протестів Росія взялася за союзників Навального і за TikTok

Соцмережа TikTok переповнена дописами на підтримку Олексія Навального. Попзірки й «лідери громадської думки» виступають на його захист. Союзники російського опозиціонера використовують, схоже, всі можливі засоби, щоб підтримати їхню справу – плановані вуличні демонстрації з закликом звільнити його з-під варти.

Але цей спалах політичної активності, що його Кремль засуджує як «заклики до незаконних зібрань», викликав широкий контрнаступ держави напередодні цих демонстрацій, призначених на 23 січня. Поліція ходить по домівках активістів, журналістів і навіть підписників сторінок у соцмережах, прихильних до Навального, з попередженнями: влада чітко дає знати, що зустріне протести серйозною відповіддю.

«Деякі квазіполітики через свої структурні підрозділи оголосили несанкціоновані заходи по всій країні, – заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Росії Олександр Горовий. – У нас є всі правові підстави ще до самого факту проведення цього заходу притягнути до адміністративної відповідальності всіх, хто до нього закликає – очно, в інтернеті, шляхом розсилки письмових звернень».

Навальний же, навіть сидячи за ґратами, продовжує кидати виклик Кремлеві. Його останній удар по державній корупції – двогодинний відеофільм про палац на березі Чорного моря вартістю в 1,36 мільярда доларів США, що, як стверджують, належить президентові Володимиру Путінові – був оприлюднений лише через два дні по тому, як діяча затримали відразу після повернення до Росії 17 січня з лікування в Німеччині, яке врятувало йому життя після спроби отруїти його.

Цей сюжет зібрав найбільше переглядів із усіх розслідувань, які оприлюднював Фонд боротьби з корупцією Навального, а в соцмережах 44-річного діяча, який перебуває за ґратами, з’являються все нові заклики до протестів.

Він назвав рішення суду, яким його взяли під досудовий арешт на 30 днів (його звинувачують у порушенні умов раніше винесеного умовного вироку за звинуваченнями в фінансових порушеннях), «глузуванням над правосуддям».

Тим часом ціллю стали й його прихильники. Владлен Лось, юрист фонду Навального і громадянин Білорусі, повідомив, що йому наказали залишити Росію до 25 січня, а тим часом узяли під арешт на три доби. А 22 січня суд у Москві засудив прессекретарку Навального Кіру Ярмиш до дев’яти діб адмінарешту за звинуваченням у закликах до неузгоджених масових заходів.

Інші активісти повідомляли про візити працівників поліції, які вручали письмові попередження про незаконність будь-яких демонстрацій. Любов Соболь, чільна помічниця Навального, транслювала в прямому ефірі один із таких візитів. Невдовзі по тому її ненадовго затримали, теж звинувативши в закликах до незаконних заходів.

«Я не думаю, що на цьому історія закінчиться», – сказала вона після того, як її врешті відпустили з дільниці поліції 21 січня, телеканалові «Настоящее время», створеному Радіо Свобода з участю «Голосу Америки». – Можливо, зараз, коли я піду додому, вони прийдуть. Можуть завтра зранку прийти до мене з обшуком».

22 січня суд оштрафував Соболь за заклики до протестів на 250 тисяч рублів (нині це понад 94 тисячі гривень).

В інтернеті ж інакодумство триває й далі, і держава намагається стримати його й там. Дописи з хештегом #свободунавальному в відеомережі TikTok набрали на цей час уже понад 120 мільйонів переглядів.

На деяких відеозаписах школярі знімають портрети Путіна, які висять у російських школах, і замінюють їх фотографіями Навального. В інших вони висміюють кіч інтер’єрів палацу, який приписують Путінові і які відтворила в цифрових зображеннях команда Навального. Ще інші сюжети засуджують арешт діяча.

«Вчуся на юрфаці і щодня читаю про дотримання всіх прав у Росії. Вивчаю, як має відбуватися судовий процес і як гарантуються права людини», – пише в титрах до свого відео одна користувачка. «Але зачекайте! В Росії все відбувається інакше», – додає вона, перелічуючи очевидні навіть для студентки порушення в справі Навального в дописі під заголовком «Підемо гуляти в центрі 23 січня?»

Влада наказала мережі TikTok вилучити всі матеріали на підтримку протесту, твердячи, що ця «протиправна інформація» може «залучити неповнолітніх до протизаконних протестних масових заходів», і погрожуючи суворими штрафами будь-якій соцмережі, в якій будуть публікуватися такі заклики. Генеральна прокуратура Росії, як повідомляють, вимагає заблокувати всі сайти, на яких рекламують протести.

А Слідчий комітет Росії оголосив, що саме за цим звинуваченням уже порушив кримінальну справу, заявляючи, що йдеться про «залучення неповнолітніх до вчинення протиправних дій, які напевно становлять небезпеку для життя неповнолітніх, за допомогою телекомунікаційних мереж». Як заявили в відомстві, прихильники Навального розміщують такі заклики в інтернеті і соцмережах, і у зв’язку з цим «здійснюється комплекс слідчих дій і оперативно-розшукових заходів, спрямованих на встановлення осіб, що оприлюднили заклики до необмеженого кола неповнолітніх про участь у протиправній діяльності».

Але проти прихильників Навального здійснюються й інші дії. Дехто з них звернув увагу, що в них різко зросло число підписників, і ці новачки не мають слідів попередньої активності в інтернеті й часто мають дивні користувацькі імена, на кшталт випадкових послідовностей літер і цифр. Експерти кажуть, що це типова ознака так званих «ботів», запрограмованих на те, щоб засипати облікові запити прихильників Навального скаргами і призвести до їхнього блокування.

«На мій інстаґрам за ніч підписалося 8 тисяч ботів! Не знаю, що планується, але особисто я акаунт закрию принаймні до 23-го, – написав один із таких блогерів Alexander Thorn. – Вони бояться наших закликів виходити на вулиці. А значить, ви знаєте, що робити 23-го – виходити!»

Світ російських соцмереж і розважальної індустрії, схоже, розколовся у ставленні до ув’язнення Навального, його останнього відеорозслідування і його закликів до протестів.

Багато з відомих «зірок» інстаґрама висловили свою позицію хвилею майже однакових відеодописів, у яких вони критикують нібито західні зв’язки Навального. У відповідь на їхню адресу посипалися звинувачення в тому, що вони «продалися» державі.

Деякі інші «лідери громадської думки» виступили на підтримку Навального. І дехто з них звернув увагу на можливі наслідки таких висловлювань у дедалі більш репресивній політичній атмосфері і на небезпеку участі в протестах у країні, де масові політичні зібрання, не схвалені державою, вважаються незаконними – закон дозволяє тільки одиничні пікети.

«Чомусь про те, що зараз відбувається, особливо не висловлюються славнозвісності і великі блогери, – написала журналістка і блогерка Олександра Мітрошина своїм 2,5 мільйонів підписників. – Хоча чому це «чомусь»? Я знаю, чому. Це страшно. Мені теж страшно писати цей допис».

А в кінці його запевнила: «Мені точно буде чим зайнятися 23-го числа».

Іван Алєксєєв, популярний репер, який виступає як Noize MC, оприлюднив відеозвернення до своїх прихильників, у якому прямо закликав виходити на вулиці 23 січня. Він наголосив, що навіть така відома людина, як він, потерпає від ситуації в Росії. За його словами, він дійсно заробив великі гроші за «цього режиму» в Росії – «але не завдяки йому, а всупереч».

«Силові структури не раз зривали мої концерти, на мене заводили справи, мене намагалися позбавити професії. Але на кону ніколи не стояло моє життя», – написав він, маючи на увазі те, що відбулося з Навальним. Цей допис в інстаґрамі переглянули на цей час майже 2,4 мільйона разів.

Репресії відбуваються нині й поза межами Москви: в регіонах Росії їхніми цілями стали місцеві штаби Навального, які координують підготовку до протестів у різних містах і закликають їхніх мешканців виходити на вулиці. В Омську в Сибіру його штаб обшукали правоохоронці, в Татарстані проти одного з прихильників Навального порушили кримінальну справу.

Суд над Навальним, що має відбутися 2 лютого, стосується давньої справи, яку він називає сфальсифікованою з метою змусити його замовкнути. Як припускають, на тому суді умовний термін йому можуть замінити на реальний – до трьох з половиною років позбавлення волі.

Масштаб протестів із вимогою його звільнення може вплинути на ймовірність його засудження. 2013 року після демонстрації прихильників Навального в Москві суд відпустив його з-під арешту, де він перебував в очікуванні на набуття чинності вироком йому в іншій із двох справ, які завели на нього за звинуваченнями в фінансових зловживаннях (тоді апеляційний суд урешті змінив вирок на умовний).

Тепер, коли Навальному загрожує реальне позбавлення волі, життєздатність мережі його прихильників по всій Росії може бути вирішальною в визначенні майбутнього його переслідуваної опозиційної кампанії.

«Його мережа регіональних штабів засвідчила, що вона незнищенна, – сказала Радіо Свобода політологиня Катерина Шульман. – Яких уже репресій вони зазнавали з 2017-го, і особливо з 2019-го, – і це не зупинило їхньої діяльності. Вони можуть працювати і без Навального».