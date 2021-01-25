Глава МЗС України щодо висловлювання Навального про Крим: «Бутерброд доведеться повернути»

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував висловлювання російського опозиціонера Олексія Навального про Крим, яке він зробив після російської окупації півострова.

«Крим – це бутерброд з ковбасою, чи що, щоб його туди-сюди повертати? [...] З точки зору політики і відновлення справедливості, що потрібно зробити зараз в Криму, це провести нормальний референдум. Не такий, як був, а нормальний», – заявив тоді Навальний.

Врешті фраза про бутерброд почала асоціюватися з позицією російського політика щодо Криму.

Наразі Навальний перебуває під арештом, а в Росії на вихідних відбувалися акції на його підтримку.

«Треба розуміти Росію. Ми не повинні теж зачаровуватись Олексієм Навальним, з точки зору інтересів України. Я переконаний, що бутерброд доведеться повернути, причому ненадкушеним і свіжим, в гарному стані. Тут не повинно бути жодних ілюзій», – заявив Кулеба в ефірі телеканалу «Україна 24».

Український міністр переконаний, що за російську анексію Криму опозиціонеру доведеться вибачитися.

«Ще й вибачення доведеться йому принести за російську агресію, якщо станеться так, що Навальний в якійсь перспективі в результаті демократичних виборів очолить Росію або посяде якесь політичне місце в системі. Але, як я сказав, ворог мого ворога є моїм другом. Тому якщо Навальний є ворогом Путіна, то ми підтримуємо Навального. Все дуже просто», – сказав Кулеба.

Олексій Навальний, російський опозиційний діяч, викривач корупції в російській владі та критик Кремля, був затриманий 17 січня відразу після повернення з Німеччини, де він проходив лікування і реабілітацію після спроби отруїти його російською бойовою нервово-паралітичною речовиною класу «Новачок».

Його звинувачують у тому, що під час лікування він не з’явився до інспектора, як передбачають його обов’язки умовно засудженого. Ідеться про вирок 2014 року в справі за звинуваченням у фінансових зловживаннях, яку Навальний і його соратники називають політично мотивованою, а Європейський суд із прав людини визнав, що вирок був ухвалений з порушенням прав Навального.

Російський опозиціонер Навальний і Україна Восени 2014 року Олексій Навальний у відповідь на запитання про статус Криму риторично запитав: «Крим – це бутерброд із ковбасою, чи що, щоб його туди-сюди повертати?». Він визнав, що Росія порушила міжнародне право, окупувавши український півострів, але заявив, що Крим «де-факто російський». Згодом опозиціонер зазначав, що метафора з бутербродом не найбільш вдала, але вона встигла стати крилатою. Хоча Навальний заявляв, що Росія захопила півострів незаконно, у 2015-му в інтерв’ю російській службі Радіо Свобода і «Голосу Америки» він сказав, що «питання Криму» не вдасться швидко вирішити. Політик пояснив це тим, що там нібито мешкає 3 мільйони людей із російськими паспортами. Виходом із ситуації тоді він назвав «чесний референдум», перед яким можливість агітувати матимуть українська влада і кримські татари. Однак вже в 2017 році Навальний заявив, що «не бачить вирішення кримської проблеми», і цю проблему, на його думку, «не вирішить ані президент Путін, ані президент Навальний». Читайте також: «Вражений бацилою російського шовінізму». Українські оглядачі про затримання Навального​ У 2017 році Навальний визнав, що в Україні воюють російські війська, і пообіцяв вивести їх в разі перемоги на президентських виборах 2018 року (до участі в яких зрештою не був допущений). Водночас він заявляв про необхідність надати жителям Донбасу амністію та гарантії захисту від репресій. При цьому опозиціонер у коментарі DW називав тему України «периферійною» для внутрішньої російської політики, а її обговорення – хоч і важливим, але таким, «чого хоче Путін», аби нав’язувати свій порядок денний.