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25 січня 2021, Київ 11:37
Новини | Політика

Глава МЗС України щодо висловлювання Навального про Крим: «Бутерброд доведеться повернути»

Кулеба переконаний, що за російську анексію Криму опозиціонеру доведеться вибачитися

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував висловлювання російського опозиціонера Олексія Навального про Крим, яке він зробив після російської окупації півострова.

«Крим – це бутерброд з ковбасою, чи що, щоб його туди-сюди повертати? [...] З точки зору політики і відновлення справедливості, що потрібно зробити зараз в Криму, це провести нормальний референдум. Не такий, як був, а нормальний», – заявив тоді Навальний.

Врешті фраза про бутерброд почала асоціюватися з позицією російського політика щодо Криму.

Наразі Навальний перебуває під арештом, а в Росії на вихідних відбувалися акції на його підтримку.

«Треба розуміти Росію. Ми не повинні теж зачаровуватись Олексієм Навальним, з точки зору інтересів України. Я переконаний, що бутерброд доведеться повернути, причому ненадкушеним і свіжим, в гарному стані. Тут не повинно бути жодних ілюзій», – заявив Кулеба в ефірі телеканалу «Україна 24».

Український міністр переконаний, що за російську анексію Криму опозиціонеру доведеться вибачитися.

«Ще й вибачення доведеться йому принести за російську агресію, якщо станеться так, що Навальний в якійсь перспективі в результаті демократичних виборів очолить Росію або посяде якесь політичне місце в системі. Але, як я сказав, ворог мого ворога є моїм другом. Тому якщо Навальний є ворогом Путіна, то ми підтримуємо Навального. Все дуже просто», – сказав Кулеба.

Олексій Навальний, російський опозиційний діяч, викривач корупції в російській владі та критик Кремля, був затриманий 17 січня відразу після повернення з Німеччини, де він проходив лікування і реабілітацію після спроби отруїти його російською бойовою нервово-паралітичною речовиною класу «Новачок».

Його звинувачують у тому, що під час лікування він не з’явився до інспектора, як передбачають його обов’язки умовно засудженого. Ідеться про вирок 2014 року в справі за звинуваченням у фінансових зловживаннях, яку Навальний і його соратники називають політично мотивованою, а Європейський суд із прав людини визнав, що вирок був ухвалений з порушенням прав Навального.

Російський опозиціонер Навальний і Україна

Восени 2014 року Олексій Навальний у відповідь на запитання про статус Криму риторично запитав: «Крим – це бутерброд із ковбасою, чи що, щоб його туди-сюди повертати?». Він визнав, що Росія порушила міжнародне право, окупувавши український півострів, але заявив, що Крим «де-факто російський».

Згодом опозиціонер зазначав, що метафора з бутербродом не найбільш вдала, але вона встигла стати крилатою.

Хоча Навальний заявляв, що Росія захопила півострів незаконно, у 2015-му в інтерв’ю російській службі Радіо Свобода і «Голосу Америки» він сказав, що «питання Криму» не вдасться швидко вирішити. Політик пояснив це тим, що там нібито мешкає 3 мільйони людей із російськими паспортами. Виходом із ситуації тоді він назвав «чесний референдум», перед яким можливість агітувати матимуть українська влада і кримські татари.

Однак вже в 2017 році Навальний заявив, що «не бачить вирішення кримської проблеми», і цю проблему, на його думку, «не вирішить ані президент Путін, ані президент Навальний».

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У 2017 році Навальний визнав, що в Україні воюють російські війська, і пообіцяв вивести їх в разі перемоги на президентських виборах 2018 року (до участі в яких зрештою не був допущений). Водночас він заявляв про необхідність надати жителям Донбасу амністію та гарантії захисту від репресій.

При цьому опозиціонер у коментарі DW називав тему України «периферійною» для внутрішньої російської політики, а її обговорення – хоч і важливим, але таким, «чого хоче Путін», аби нав’язувати свій порядок денний.

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