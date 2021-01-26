Перша телефонна розмова Байдена і Путіна – говорили про Навального і Україну

Президент США Джо Байден і президент Росії Володимир Путін провели першу телефонну бесіду з моменту вступу Байдена на посаду минулого тижня.

Під час розмови, про яку повідомила речниця Білого дому Джен Псакі на брифінгу 26 січня, Байден висловив стурбованість з приводу дій Росії, зокрема щодо ув’язнення критика Кремля Олексія Навального.

Псакі також додала, що Байден заявив у розмові з Путіним, що Вашингтон «твердо підтримує суверенітет України» на тлі російської агресії, що триває.

Москва підтвердила факт телефонної розмови. Як повідомляє сайт Кремля, серед тем розмови було «внутрішньоукраїнське врегулювання».

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Повідомляється, що Путін привітав Байдена з приходом до влади, і що обидва «висловили задоволення» у зв’язку з обміном дипломатичними нотами про досягнення угоди стосовно продовження терміну дії Договору про стратегічні наступальні озброєння.

«Загалом бесіда лідерів Росії та США мала діловий та відвертий характер», – повідомили у Кремлі.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив про намір запросити 46-го президента США Джо Байдена відвідати Україну. Він зазначив: «Впевнений, що наші стосунки покращаться».

Байден шість разів був із візитами в Україні, коли перебував на посаді віцепрезидента США.