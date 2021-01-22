Росія вітає заклик США продовжити договір New START, але хоче деталей – речник Путіна

Росія вітає пропозицію президента США Джо Байдена продовжити на 5 років дію Договору про скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь (англійською цей документ відомий як New START), заявив речник Кремля Дмитро Пєсков 22 січня. Він додав, що Москва прагне побачити конкретні пропозиції американської сторони.

«Ми можемо лише вітати політичну волю продовжити документ, але все буде залежати від деталей цієї пропозиції, які ще слід вивчити», – вказав речник.

Президент США Джо Байден виступає за продовження на п’ять років Договору про скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь, заявила 21 січня речниця Білого дому Джен Псакі. Термін дії цього договору, останнього наразі, який іще обмежує ядерні арсенали двох країн, сплине на початку лютого, якщо сторони не домовляться взаємно продовжити цей термін.

Офіційна Москва виступає за продовження терміну дії договору СНО-3, повідомлялося, що вона направила адміністрації Байдена відповідну пропозицію.

Під час передвиборної кампанії Байден, з одного боку, критикував адміністрацію Дональда Трампа за вихід із низки договорів із Росією, а з іншого – за непослідовну політику по відношенню до Москви і відсутність критики на адресу російського президента Володимира Путіна.

Раніше на слуханнях в Сенаті кандидат на посаду держсекретаря Ентоні Блінкен заявив, що збереження угоди New START, яка встановлює ліміт в 1550 стратегічних ядерних боєголовок для США і Росії, є в національних інтересах США.

Демократ Джо Байден вступив на посаду президента США 20 січня і вже скасував низку важливих рішень адміністрації Дональда Трампа.