США: Джо Байден підписав понад десяток президентських указів

Одним із перших кроків на посаді президента США Джо Байдена стало підписання ним сімнадцяти розпоряджень і президентських указів, за допомогою яких новий президент заблокував кілька ключових рішень свого попередника Дональда Трампа.

Так, президент Байден наклав заборону на будівництво прикордонної стіни на кордоні з Мексикою, скасував заборону на в’їзд до США громадян шести країн, де більшість складають мусульмани; відновив заборону на спорудження нафтопроводу Keystone; оголосив про намір відновити членство США у Всесвітній організації охорони здоров’я і приєднатися до Паризької угоди щодо змін клімату.

Кілька розпоряджень Джо Байдена стосуються боротьби з коронавірусною інфекцією. Він наказав носити маски у всіх державних установах і запропонував федеральним службам продовжити мораторій на виселення квартиронаймачів за несплату оренди і виплату студентських кредитів, гарантованих федеральним урядом.

Джо Байден також доручив провести оцінку указів свого попередника в сфері довкілля.

Він має намір відновити жорсткіші стандарти викидів вуглекислого газу в атмосферу, скасовані його попередником.

Серед інших указів президента Байдена – вимога до федеральниї управлінь керуватися пріоритетом расової рівності в своїй діяльності.

Очікується, що на початку президентства Байден зосередиться на указах задля виконання, даних раніше, передвиборчих обіцянок.

20 січня Джо Байден склав присягу на посаді президента США.