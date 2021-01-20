«Я буду президентом усіх американок і американців» – Байден

Президент США Джо Байден у інавгураційній промові пообіцяв поважати всіх своїх співгромадян, незалежно від того, якими є їхні погляди чи за кого вони голосували на виборах.

«Я буду президентом усіх американок і американців… Ми маємо протистояти викликам, і ми маємо здолати ті виклики, які стоять перед нами. Ми забезпечуємо майбутнє Америки, а це потребує набагато більшого, ніж просто слова. Це потребує того, чого нелегко досягти навіть за умов демократії – єдності», – наголосив 46-й президент США.

Перед цією промовою Джо Байден склав присягу як глава американської держави.

Обраного президента привів до присяги головний суддя Верховного суду США Джон Робертс. Байден пообіцяв «сумлінно виконувати обов’язки президента США та повною мірою сил підтримувати, охороняти й захищати Конституцію США».

Перед ним присягу склала віцепрезидентка Камала Гарріс, ставши першою жінкою афроамериканського та азійського походження на цій посаді.

Урочистості відбуваються у значно обмеженому обсязі через коронавірусну пандемію і за посиленої охорони через нещодавній штурм Капітолію прихильниками президента Дональда Трампа. Трамп не прийшов на інавгурацію.