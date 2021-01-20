Україні за президентства Байдена буде приділено багато уваги – Мелінда Гарінґ

Україні за президентства Джо Байдена в США буде приділено багато уваги, попри пандемію і внутрішні проблеми в Сполучених Штатах Америки, заявила в інтерв’ю Радіо Свобода Мелінда Гарінґ, заступниця директора Євразійського центру Atlantic Council.

Вона наголосила, що Джо Байден дуже зацікавлений в Україні і добре її знає.

«Думка про те, що адміністрація Байдена буде відволікатись на пандемію та внутрішні проблеми Сполучених Штатів і не буде зосереджуватися на Україні, – абсолютно неправильна. Мабуть, команда Зеленського думає, що на них не звертатимуть уваги, щонайменше рік. Але зараз ми знаємо, що Байден найняв чудову команду людей із великим досвідом роботи в Україні: державний секретар Тоні Блінкен знає Україну. Ім’я Вікторії Нуланд також добре відоме в Україні. Отже, Україні буде приділено багато уваги», – сказала Гарінґ.

За її словами, головним питанням між Джо Байденом і президентом України Володимиром Зеленським є встановлення довіри.

«Зараз відносини між США й Україною не дуже хороші, і ми знаємо чому. На жаль, Україна була втягнута у внутрішньополітичну боротьбу США, і ми знаємо, що Зеленський нам не довіряє, і Байден спробує це вирішити. Відновити цю довіру буде нелегко, і це не станеться за одну ніч. Думаю, тут обидві сторони мали б проявити добросовісність», – заявила заступниця директора Євразійського центру Atlantic Council.

Вона також висловила впевненість у тому, що Байден не піде на врегулювання відносин із Росією за рахунок України.

«Джо Байден особисто відданий Україні. Він більше ніж сорок років у політиці. І він себе відчуває пов’язаним з Україною. Він виходив на вулицю і бачив обличчя людей, які загинули після Євромайдану. Він хоче бачити, як Україна реалізує свій потенціал. Він не збирається торгувати Україною та її прагненням задля якоїсь більшої геополітичної угоди. Так, Сполучені Штати можуть спробувати відновити відносини з Росією, але, я думаю, Джо Байден розуміє, що всьому є межа», – наголосила Гарінґ.

20 січня у США відбудеться церемонія інавгурації 46-го президента Джо Байдена. Заходи пройдуть у значно обмеженому обсязі через коронавірусну пандемію і за посиленої охорони через нещодавній штурм Капітолію прихильниками президента Дональда Трампа.