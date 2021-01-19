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19 січня 2021, Київ 10:28
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Новий обраний президент США Джо Байден: політичний портрет

Новий обраний президент США Джо Байден: політичний портрет
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Новий обраний президент США Джо Байден: політичний портрет

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Джо Байден у середу, 20 січня, заступає на посаду президента США. Він приходить до влади в розпал безпрецедентної внутрішньополітичної кризи і руйнівної глобальної пандемії. Кар'єрний політик, він три десятиліття був сенатором і віцепрезидентом Барака Обами. Байден пообіцяв прискорити вакцинацію від COVID-19, забезпечити відновлення економіки і спробувати об'єднати глибоко розділену країну після президентства Дональда Трампа. (Відео: RFE/RL, Reuters, AFP, AP, VOA)

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