Новий обраний президент США Джо Байден: політичний портрет

Джо Байден у середу, 20 січня, заступає на посаду президента США. Він приходить до влади в розпал безпрецедентної внутрішньополітичної кризи і руйнівної глобальної пандемії. Кар'єрний політик, він три десятиліття був сенатором і віцепрезидентом Барака Обами. Байден пообіцяв прискорити вакцинацію від COVID-19, забезпечити відновлення економіки і спробувати об'єднати глибоко розділену країну після президентства Дональда Трампа. (Відео: RFE/RL, Reuters, AFP, AP, VOA)