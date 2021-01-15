Байден запропонував «План порятунку Америки» на 1,9 трлн доларів

Обраний президент США Джо Байден ввечері 14 січня оприлюднив план допомоги американській економіці, що постраждала від пандемії коронавірусу, загальною вартістю 1,9 трильйона доларів.

Стратегія Байдена, що отримала назву «План порятунку Америки», передбачає прямі грошові виплати населенню, допомогу малому бізнесу і витрати на вакцинацію.

За словами Байдена, інавгурація якого запланована на 20 січня, «на кону – здоров’я нації», і діяти необхідно «прямо зараз».

Як заявив обраний президент, він знає, що його пропозиція «не дешева», але, за його словами, більші витрати зараз зменшать довгострокову економічну шкоду, заподіяну пандемією.

Згідно з планом, близько одного трильйона доларів витратять на одномоментні виплати мільйонам американців, рішення про це було ухвалене в грудні. 415 мільярдів підуть на боротьбу з пандемією і вакцинацію. Ще 440 мільярдів направлять на підтримку малого бізнесу.

Лідери демократів в Конгресі США вже привітали програму обраного президента.

Наразі шанси плану отримати схвалення в Конгресі невизначені. Проте нещодавно здобутий демократами контроль як над Палатою представників, так і над Сенатом, швидше за все, сприятиме ухваленню плану.

Від COVID-19 у США загинули понад 385 тисяч людей, свідчать дані Університету Джонса Гопкінса.