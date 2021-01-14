Американська влада посилює охорону у Вашингтоні, щоб 20 січня забезпечити церемонію вступу на посаду Джо Байдена після смертоносного нападу прихильників Трампа на будівлю Капітолію, який відбувся минулого тижня. Доки правоохоронці розслідують насильницьку спробу змінити результати президентських виборів у США, законодавці проголосували за імпічмент президентові Дональду Трампу, звинувативши його в «підбурюванні до повстання». ФБР попередило про збройні акції протесту по всій країні найближчими днями і закликало центральну владу країни і владу штатів вжити додаткових заходів безпеки. (Автор: Стюарт Ґрір, відео Reuters, AP, AFP)