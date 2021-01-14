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14 січня 2021, Київ 08:04
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Напад на Капітолій у США і блокування Трампа в соцмережах викликають суперечки про цензуру і безпеку

Напад на Капітолій у США і блокування Трампа в соцмережах викликають суперечки про цензуру і безпеку
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Напад на Капітолій у США і блокування Трампа в соцмережах викликають суперечки про цензуру і безпеку

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Заходи соціальних мереж щодо закриття акаунтів президента США Дональда Трампа і деяких його прихильників відродили суперечки про те, як регулюється цей приватний бізнес. У той час як одні вважають заборони необхідними для запобігання кровопролиттю, інші глибоко стурбовані свободою слова і цензурою – або вказують на авторитарні режими і незаконні збройні угруповання, які продовжують вільно користуватися соціальними мережами.

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