Напад на Капітолій у США і блокування Трампа в соцмережах викликають суперечки про цензуру і безпеку
Заходи соціальних мереж щодо закриття акаунтів президента США Дональда Трампа і деяких його прихильників відродили суперечки про те, як регулюється цей приватний бізнес. У той час як одні вважають заборони необхідними для запобігання кровопролиттю, інші глибоко стурбовані свободою слова і цензурою – або вказують на авторитарні режими і незаконні збройні угруповання, які продовжують вільно користуватися соціальними мережами.
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