У США від Apple вимагають видалити Telegram із магазину застосунків

Американська некомерційна організація «Коаліція за безпечний інтернет» позивається до компанії Apple у суді в Північній Каліфорнії. Організація вимагає видалити з магазину застосунків месенджер Telegram – через заклики, які публікувалися перед заворушеннями в Капітолії 6 січня. Про це пише видання The Washington Post із посиланням на президента організації Марка Ґінзберга.

Коаліція стверджує, що Telegram розміщує расистський і антисемітський контент і таким чином порушує умови роботи магазину застосунків Apple. На думку Ґінзберга, антисемітський контент Telegram створює для нього небезпеку як для єврея, а як користувач iPhone він може вимагати від компанії виконання умов обслуговування, що забороняють поширення екстремістських висловлювань.

Перспективи цього позову незрозумілі, пише The Washington Post.

За словами адвоката організації, аналогічний позов планується подати і щодо корпорації Google.

Після захоплення будівлі Капітолію радикальними прихильниками чинного президента Дональда Трампа ФБР попередило, що у Вашингтоні і столицях штатів очікуються протести озброєних людей проти результату виборів. На цьому тлі соціальні мережі стали блокувати акаунти Трампа, заявляючи, що роблять це заради запобігання насильству в країні.

Ці кроки критикуються прихильниками Трампа і провокують громадську дискусію про межі цензури і відповідальності в інтернеті з боку IT-корпорацій. Багато прихильників Трампа перейшли в месенджер Telegram після блокування сторінки президента США в твітері, масового блокування сторінок республіканців у фейсбуці і видалення з Apple Store і Google Play застосунку Parler, популярного у американських ультраправих.

Засновник сервісу Telegram Павло Дуров назвав це «найбільшою цифровою міграцією в історії людства». Раніше він стверджував, що аудиторія Telegram сягнула 500 мільйонів користувачів.