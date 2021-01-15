Байден повідомив про свій твітер-акаунт, який 20 січня перетвориться на офіційний

Обраний президент США Джо Байден повідомив, що 20 січня о 12:01 за часом Вашингтона його нинішній акаунт перетвориться на офіційний акаунт президента США @POTUS (абревіатура від англомовного скорочення President of the United States).

Акаунт президента Байден отримав без підписників, хоча його попередник Дональд Трамп отримав цей акаунт від Барака Обами з 13 мільйонами підписників.

Новий акаунт обраного президента @PresElectBiden за перші 12 годин роботи набрав понад 600 тисяч підписників.

Раніше в компанії Twitter не стали пояснювати, чому не стали передавати підписників Трампа Байдену. Представник компанії сказав, що в 2015 році читачів твітера президента передали Трампу на прохання Обами. За даними журналістів The Washington Post, адміністратор соцмереж Трампа відмовився від передання читачів Байдену.

Барак Обама був першим американським лідером, у якого був офіційний обліковий запис у твітері. Наприкінці другого президентського терміну твітер Обами був перейменований на @POTUS44 і заморожений. Очікується, що офіційний акаунт Трампа буде перейменований на @POTUS45. Він теж буде заморожений.

Трампу також належить обліковий запис e твітері @realDonaldTrump. Після штурму Капітолію радикальними прихильниками Трампа 6 січня адміністрація Twitter заблокувала акаунт президента. У корпорації вважають, що записи могли роздмухувати конфлікт. У Twitter не повідомили, чи будуть заархівовані записи президента, в тому числі офіційні заяви.

Національний архів США вже оголосив, що збереже весь контент із акаунтів Трампа, включно з видаленими повідомленнями з @realDonaldTrump і @POTUS.