Twitter після Трампа. Політики закликають до нових правил для соцмереж

Минулого тижня компанія Twitter ухвалила, мабуть, найскладніше рішення в своїй історії, заблокувавши доступ до своїх послуг для чинного президента США. Після заворушень у Вашингтоні, що призвели до смерті 5 людей, коли прихильники Дональда Трампа захопили будинок Капітолію, керівництво Twitter спочатку призупинило, а 8 січня заблокувало стрічку президента.

Поки Twitter ще майже два дні розмірковував, чи зробив він достатньо для дотримання власної політики відразу після захоплення символу демократії країни – місця засідання її законодавців, Facebook вже діяв – заблокував Дональда Трампа «на невизначений термін». У п'ятницю ввечері президента США заблокував і Twitter і низка інших соцмереж – Instagram​, Snapchat, Twitch та інші.

Як заявив керівник Facebook Марк Цукерберґ, компанія вважає, що «ризики дозволити президенту Трампу продовжувати користуватися нашими послугами протягом цього періоду просто занадто великі, тому ми продовжуємо блокування, яке ми розмістили в його акаунтах у Facebook та Instagram, на невизначений термін, принаймні на найближчі два тижні».

Чия платформа, того і правила

Протягом понад 10 років Дональд Трамп використовував Twitter для того, щоб обійти засоби масової інформації та спілкуватися з виборцями безпосередньо. Повідомлення у 280 символів відповідали стилю його політичного лідерства – короткі висловлювання, які могли бути і політичними гаслами, і нападками на опонентів, і порядком денним для політиків та медіа.

Президент Трамп, який мав майже 89 мільйонів підписників, регулярно писав по кілька десятків твітів на день. У своїх дописах, які могли з’являтися рано вранці або пізно ввечері, він реагував на телепрограми, що виходили у прямому ефірі, заохочував прихильників і нападав на своїх ворогів. Часто у цих повідомленнях містилися неперевірені або неправдиві відомості та погрози.

Але такий користувач був вигідний компанії Twitter, адже він збільшував її популярність та престиж як платформи, де можна почути думки наймогутнішої людини на планеті. Та все ж цей симбіоз, що тривав десятиліття, закінчився драматичним розривом.

Після ретельного огляду останніх твітів від облікового запису @realDonaldTrump та контекст навколо них ми назавжди зупинили обліковий запис через ризик подальшого підбурювання до насильства.

Twitter – це не про свободу слова

«Twitter – це не про свободу слова, – заявив Трамп, скаржачись на цензуру. – Усі вони спрямовані на просування радикальної лівої платформи, де деяким найпорочнішим людям у світі дозволено вільно говорити».

Але експерти з конституційного права кажуть, що Twitter не порушив Конституцію США і Першу поправку до неї, яка гарантує свободу слова. Служба досліджень Конгресу пояснює, що судові позови проти вебсайтів через видалення вмісту, в основному зазнають невдачі. Це пов’язано з тим, що захист свободи слова, викладений у Першій поправці, зазвичай застосовується лише у випадках, коли людині завдано шкоди через дії уряду.

Перша поправка не поширюється на організації приватного сектору. Так це не працює

«Перша поправка не поширюється на організації приватного сектору. Так це не працює», – каже Кріс Кребс, юрист, який відповідав за питання кібербезпеки на виборах у Міністерстві національної безпеки, поки Трамп не звільнив його, коли він не підтримав заяви Трампа про фальсифікацію виборів. Як пояснює Кребс, приватні компанії застосовують власні стандарти та політику щодо користувачів.

Деякі оглядачі кажуть, що попри те, що Twitter неодноразово попереджав президента Трампа про неприпустимість його висловлювань, почав діяти він занадто пізно.

Ми усвідомлюємо, що іноді може бути в інтересах суспільства дозволити людям переглядати твіти, які в іншому випадку були б зняті

Сам Twitter заявляє, що правила, які стосуються світових лідерів, відрізнялися від правил для всіх інших користувачів.

«Ми усвідомлюємо, що іноді може бути в інтересах суспільства дозволити людям переглядати твіти, які в іншому випадку були б зняті», – заявляє Twitter. Це стосується «твітів, що становлять суспільний інтерес – від обраних та призначених представників держави».

Виконавчий директор Джек Дорсі заявив, що компанія «не закривала очі» на твіти Трампа, але в інтересах суспільства не блокувала їх, хоча і додавала попереджувальні повідомлення. Тобто Дональду Трампу було дозволено залишатись у мережі Twitter, незважаючи на численні порушення його правил, оскільки він був президентом.

Нині критики говорять, що популярні соціальні мережі почали діяти не стільки тому, що прихильники Трампа, яких він підбурював через соціальні мережі, захопили Капітолій, а тому що Трамп менше ніж через два тижні перестане буди президентом США. А новообраний президент Джозеф Байден вважає, що технологічні компанії не зробили достатньо для того, щоб зупинити потік фальшивих новин та ненависті на своїх платформах. Зараз вони відчайдушно хочуть показати, що насправді можуть контролювати власні платформи без необхідності ухвалення якихось жорстких правових реформ.

Приватна чи державна – цензура є цензура, вважають американці

Користувачі соціальних мереж в Америці також розуміють цензуру не в термінах Конституції, а так, як її трактують ширше – перешкоджання поширенню невигідних думок.

За опитуванням дослідницького центру Pew, який базується у столиці США, більшість американців схильні підтримувати думку, що технологічні компанії практикують цензуру. Опитування, проведене в червні минулого року, виявило, що приблизно три чверті дорослих американців вважають, що дуже (37%) або дещо (36%) ймовірно, що сайти соціальних мереж навмисно цензурують політичні точки зору, які вони вважають неприйнятними. Тільки 25% вважають, що це не так.

Щодо того, що робити з неправдивими твердженнями політиків, думки американців розділилися строго за партійною лінією – 73% демократів заявляють, що категорично або дещо схвалюють те, що соціальні медіа позначають дописи на своїх платформах від обраних посадових осіб як неточні або оманливі. З іншого боку, 71% республіканців кажуть, що хоча б дещо не схвалюють цю практику. Також республіканці набагато частіше, ніж демократи, заявляють, що взагалі не впевнені в тому, що соцмережі можуть визначити, які публікації на їхніх платформах слід позначати як неточні або оманливі (50% проти 11%).

Протягом останнього десятиліття соціальні мережі стали важливим джерелом новин та засобом організації суспільства. Найуспішнішою платформою, за винятком Youtube, який публікує відеоконтент, залишається Facebook – ним користується 69% дорослих американців.

У мережі Twitter прихильників значно менше – 22% дорослих американців, які мало що публікують там самі, але саме тут вони чекають побачити останні новини та заяви політиків. Майже 42% американців, які користуються Twitter, кажуть, що використовують цю мережу, щоб обговорювати політику, тому політики використовують цю мережу для своїх заяв.

Акції компанії Twitter подешевшали в понеділок після того, як пізно ввечері у п’ятницю компанія оголосила, що назавжди заборонила президенту Дональду Трампу доступ до платформи. Акції Twitter впали майже на 10% у понеділок вранці, але до середини дня повернули деякі втрати, тож загальне падіння склало 4% до полудня.

Аналітики пояснюють, що інвестори очікують, що заборона Трампа може зашкодити компанії Twitter, оскільки деякі його прихильники можуть покинути платформу через своє переконання, що компанія замовчує консервативні голоси. Також вони очікують, що деякі рекламодавці підуть із платформи, яка стала поляризуючою.

У Європі хочуть нових правил для соцмереж

У Європі також вважають, що соцмережі стали потужним інструментом контролю над суспільством. Єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон висловив своє здивування щодо блокуванням акаунта президента Трампа в Twitter. На сторінках часопису Politico він додає: «Те, що генеральний директор може відключити рупор президента США без будь-якої іншої форми контролю і протидії, дивує».

«Це не тільки підтверджує потужність цих платформ, але також демонструє слабкі місця в організації суспільства в цифровому просторі», – наголосив Бретон і закликав запровадити нові правила і для мереж, і для користувачів.

Можливі наслідки для цифрових платформ після блокування акаунта президента США в Twitter єврокомісар Бретон порівняв із терактами 11 вересня 2001 року.

«Подібно до того, як 11 вересня ознаменувалося зміною парадигми для Сполучених Штатів, якщо не для всього світу, то, коли мова зайде про цифрові платформи в нашій демократії, такою датою буде 8 січня 2021 року», – зазначив Бретон.

Офіційний представник уряду ФРН Штеффен Зайберт підтримав цю точку зору щодо встановлення незалежного регулятора. Він заявив, що хоча оператори соцмереж несуть відповідальність за те, щоб політична дискусія «не була отруєна ненавистю, брехнею і підбурюванням до насильства», та свобода вираження думки є фундаментальним правом і може бути обмежена тільки законодавчими органами, а не відповідно до вимог приватних компаній.

Китай та Росія також скаржаться на цензуру в соцмережах

У неділю Twitter видалив публікацію з посольства Китаю у США, де стверджується, що уйгурські жінки були «емансиповані» завдяки політиці Пекіна в Сіньцзяні. Допис посилався на статтю державної газети China Daily, яка стверджувала, що викорінення екстремізму в Сіньцзяні «надало уйгурським жінкам більшу автономію при вирішенні питання про народження дітей». У статті стверджується, що жінки більше не є «машинами для виготовлення немовлят».

Раніше ЗМІ повідомляли, що Пекін змусив багатьох уйгурських жінок пройти стерилізацію або встановити засоби контрацепції, ймовірно, для контролю над зростанням населення. Китай заперечує звинувачення у тому, що він намагається контролювати чисельність уйгурського мусульманського населення та відмовляє корінному народу, що живе на північному заході Китаю, в його правах.

Twitter замінив повідомлення посольства своїм, стверджуючи, що оригінальний твіт «порушив правила Twitter», але не надаючи додаткових деталей.

Twitter видалив твіт посольства Китаю в США, який похвалився програмою геноциду та знущання їхнього режиму над уйгурськими жінками, що включала примусові аборти, стерилізацію та внутрішньоматкові спіралі.​

Але потім посольство Китаю опублікувало повідомлення ще раз, змінивши фокус уваги із жінок на дітей: «Дослідження показує, що зміна населення в північно-західному автономному районі Сіньцзян-Уйгур включає загальне покращення його якості. Зростаюча кількість молодих людей вирішили витрачати більше часу та сил на особистий розвиток».

Тривалий конфлікт з американськими соцмережами має влада в Росії. 12 червня минулого року Twitter «видалив назавжди» 1152 облікових записи, що утворюють «мережу акаунтів» і «займаються державною політичною пропагандою в Росії». Згадана «мережа облікових записів» «маніпулювала платформою» – просувала партію «Єдина Росія», нападала на політичних опонентів і публікувала повідомлення «координовано і в політичних цілях», заявив Twitter, посилаючись на інформацію від «зовнішніх дослідників».

Про те, що деякі обмеження є актом цензури, ухвалювали рішення і російські суди. Наприклад, суд Таганського району Москви визнав актом цензури обмеження компанією Google LLC доступу громадян Росії до фільму «Беслан», розміщеного на відеохостингу YouTube. Мережа Youtube обмежила доступ до цього фільму через сцени насильства.

У жовтні Роскомнадзор направив керівництву американської компанії Google чергового листа з вимогою припинити цензурування інформаційних матеріалів російських ЗМІ. Причиною стало маркування відео з записом ефіру ток-шоу «60 хвилин по гарячих слідах», що вийшов в ефірі телеканалу «Росія 1» 28 жовтня. Ролик, опублікований на YouTube-каналі програми, був позначений, як невідповідний для низки аудиторій.

Роскомнадзор неодноразово скаржився на американські компанії Facebook, Google і Twitter та вимагав припинити цензуру щодо російських ЗМІ. Російський регулятор вважає, що соцмережі безпідставно обмежують доступ до матеріалів близько 20 російських ЗМІ, серед них – «РІА Новини», RT, Sputnik і «Росія 1».

Раніше Роскомнадзор зажадав від адміністрації мережі Twitter зняти обмеження до репортажу телеканалу RT про президентські вибори в США. У примітці Twitter зазначено що «цей твіт містить суперечливий контент, який може вводити в оману».