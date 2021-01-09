Рішення Twitter заблокувати Трампа викликало дискусію у США

Соцмедійний гігант Twitter заблокував акаунт президента США Дональда Трампа на невизначений термін. Компанія Facbebook також призупинила акаунт президента в четвер, про подібний крок оголосила і мережа Reddit.

Twitter був найбільш улюбленою платформою спілкування президента США. Акаунт мав приблизно 90 мільйонів читачів.

«Після уважного вивчення нещодавніх твітів акаунту @realDonaldTrump і їхнього контексту – а саме того, як їх сприймають та тлумачать в та поза Twitter – ми назавжди відсторонили акаунт через ризик подальшого підбурювання насильства». Компанія поставила твіти Колишній радник Трампа Джейсон Міллер назвав заборону «огидною», і такою, що ігнорує волю 75 мільйонів виборців, які проголосували за Трампа.а у контекст насильницького штурму американського Капітолію 6 січня.

У відповідь Трамп заявив, що розгляне можливість застосування іншої, або створення нової платформи і розкритикував компанію.

«Ми ведемо переговори із різними іншими сайтами і скоро зробимо велике оголошення, – заявив Трамп, – ми також вивчаємо можливість створення нової платформи в найближчому майбутньому. Нас не змусять замовчати!» – йдеться в його заяві.

Прибічники Трампа різко відгукнулись на заборону. Колишній радник Трампа Джейсон Міллер назвав заборону «огидною», і такою, що ігнорує волю 75 мільйонів виборців, які проголосували за Трампа.

Політики-демократи давно критикували соцмережі за поблажливе ставлення до Трампа і вимагали більших дій із обмеження його доступу до соцмережі. Конгресмен-демократ Адам Шифф привітав рішення Twitter і назвав його давно назрілим. «Дональд Трамп роками займався демагогією, брехав і поширював ненависть та теорії змови на Twitter і, що гірше, роздмухування насильства», – написав політик в соцмережі.

Рішення Twitter зустріло різну реакцію серед експертів. Одні називають його необхідним і таким, що мало бути зроблене вже давно, інші наголошують на тому, що це рішення висвітлило величезну роль соцмедіа в сфері свободи слова.

Дослідниця Енн Епплбаум написала у Twitter,що теперішня заборона є гарною нагодою задати питання, чому ми дозволили стати соцмедійним компаніям такими потужними і непідзвітними».

В колонці для NYT «Трамп не єдиний, хто поширює неправдиву інформацію в соцмедіа» Шіра Овіде поставила питання про те, чи мають соцмережі застосовувати посилені правила для тих, хто має багато читачів у соцмережах. А от експерт Вашингтонського університету Раян Кало висловив розчарування тим, що соцмедійні платформи не вживали кроків раніше і «знадобилось справжнє заворушення», щоб платформа вжила заходів.