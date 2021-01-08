Якими будуть останні дні Трампа на посаді президента після штурму Конгресу США?

Світ спостерігав із жахом, шоком і скепсисом за тим, як прихильники президента США Дональда Трампа заполонили будівлю американського парламенту 6 січня, розбиваючи вікна, руйнуючи офіси та нападаючи на поліцію і охорону, щоб зірвати затвердження Конгресом Сполучених Штатів наступника Трампа – обраного президента Джо Байдена.

Коли все закінчилось, одна жінка померла від пострілів офіцера поліції Капітолію в цивільному, та ще троє людей померли через нерозголошені «медичні ускладнення» внаслідок штурму цієї будівлі двопалатного парламенту США.

Заворушення відбулися після того, як Дональд Трамп звернувся до тисяч протестувальників у Вашингтоні 6 січня, обіцяючи ніколи не поступитися президентством Джо Байдену. До і після виборів 3 листопада Трамп також поширював необґрунтовані звинувачення та теорії про їхню фальсифікацію.

«Всі ми тут сьогодні не хочемо бачити крадіжку нашої перемоги на виборах зухвалими радикальними демократами, – сказав Трамп гурту прихильників у парку Еліпс, всього 400 метрів південніше від Білого дому. – Ми ніколи не здамося. Ми ніколи не поступимося. Цього ніколи не станеться. Ніхто не поступається, коли йдеться про крадіжку. Нашій країні було досить. Ми більше цього не потерпимо».

Ця запальна промова та подальші насильницькі події породили питання, чи здатний Трамп відбути решту свого президентського терміну до 20 січня, коли має відбутися інавгурація Байдена. Та навіть більше: чи Трамп має бути притягнутий до кримінальної відповідальності?

Заклики усунення Трампа

У Сполучених Штатах є два способи усунення з посади чинного президента: на основі 25-ї поправки до Конституції США, або процедури імпічменту із подальшим засудженням у Сенаті, вищій палаті американського парламенту.

Такі заклики вже озвучили декілька демократів, більшість з яких, схоже, виступають за спосіб 25-ї поправки.

З’явився, зокрема, лист демократів у Комітеті юстиції Палати представників до віцепрезидента Майка Пенса із закликом використати 25-у поправку до Конституції США для усунення Трампа.

Проте Ільхан Омар, конгресвумен-демократка зі штату Міннесота, заявила під час насильства 6 січня, що вона укладає документи про імпічмент.

«Я укладаю статті імпічменту. Дональд Дж. Трамп має зазнати імпічменту Палатою представників та бути усунутий із посади Сенатом Сполучених Штатів. Ми не можемо дозволити йому залишатися на посаді. Це питання збереження нашої республіки й ми маємо виконати нашу присягу», – написала Омар у твітері.

Великі медіа, такі як New York Times та Washington Post, приєдналися до закликів усунення Трампа.

«Президент Трамп та його республіканські посередники в Конгресі підбурювали до насильницької атаки в середу на уряд, який вони очолюють, і націю, якій вони сповідують любов. Цього не можна дозволити», – йдеться в редакційній статті New York Times.

«Замість того, щоб негайно засудити насильство й закликати своїх прихильників відступити, пан Трамп опублікував два поблажливих повідомлення у твітері, в яких закликав їх «бути» або «залишатися» мирними. Після закликів вищих республіканців, він нарешті опублікував відео, в якому попросив людей піти додому, але подвоїв брехню, що підживлює цих здійснювачів самосуду. «Ми вас любимо. Ви дуже особливі», – сказав він своїм бунтівникам», – написала Washington Post.

Але чи реально усунути Трампа?

25-у поправку ратифікували в 1967 році, через чотири роки після вбивства президента-демократа Джона Ф. Кеннеді. Вона стосується спадкоємності президентства та неспроможності займати цю посаду. Розділ 4 охоплює ситуації, коли президент не може виконувати свою роботу, але не йде у відставку добровільно.

Поправка була «розроблена як запобіжник того, що президент стане якимось чином некомпетентним або неспроможним, що вимагатиме призначення виборів і тимчасового відсторонення його від посади, або й не тимчасового, що навіть більш винятково», – каже Майкл Герхардт, професор конституційного права в юридичній школі Університету Північної Кароліни.

У поточній ситуації, для того, щоб використати 25-у поправку, віцепрезидент Майк Пенс і більшість уряду Трампа мають заявити, що той «не може виконувати повноваження та обов’язки своєї посади». Якщо це станеться, Пенс займе його місце.

Проте, якщо потім Трамп заявить, що він може відновити роботу, а Пенс і більшість уряду не згодні, то питання переходить до Конгресу. Конгрес двома третинами голосів може утримати президента від повернення на президентську посаду.

Пол Кампос, професор конституційного права в Університеті Колорадо, заявив, що використання 25-ї поправки буде, мабуть, швидшим способом усунення Трампа, ніж процес імпічменту.

«Якщо Пенс не отримає більшість в уряді, з моменту його підпису в передачі до Конгресу, він стає виконувачем обов’язків президента», – сказав Кампос New York Magazine.

Як повідомляє служба телеканалу CBS News, секретарі уряду Трампа обговорюють використання 25-ї поправки, хоча «нічого офіційного» Пенсу поки не передали.

«[Журналістка CBS News] Маргарет Бренна повідомляє: секретарі уряду Трампа обговорюють використання 25-ї поправки, щоб усунути президента Трампа. Нічого офіційно Пенсу не подали», – написав у твітері політичний кореспондент CBS News Ед О’Кіф.

Телеканал новин CNN повідомляє, що четверо неназваних лідерів республіканців також закликали до використання 25-ї поправки.

Крім того, кореспондентка New York Times інформує, що розмови про 25-у поправку «походять від співробітників адміністрації» президента і «випливають зі зростаючої стурбованості про наступні два тижні та потенціал заколотів у всій країні».

«Джерело заявило, що обговорення 25-ї поправки походять від співробітників адміністрації та деяких республіканців у Конгресі, і що вони не надто зосереджені, але випливають зі зростаючої стурбованості про наступні два тижні та потенціал заколотів у всій країні», – написала у твітері кореспондентка New York Times Меггі Хаберман.

Деякі коментатори та медіа припускають, що зміна влади вже, можливо, почалася. Вони зазначають, що саме Пенс, а не Трамп, координував зусилля, аби залучити тисячі членів Національної гвардії США для припинення заворушень.

Чи можна здійснити імпічмент Трампу знову?

Низка демократів закликали до імпічменту Трампа, як уже згадувалося, одна конгресвумен оголосила, що офіційно готує документи про імпічмент.

Якщо проста більшість із 435 членів Палати представників у парламенті США схвалить пред’явлення звинувачень – статей імпічменту, – тоді процес переходить до Сенату, вищої палати парламенту, яка проведе судовий розгляд, щоб визначити, чи президент винний. Згідно з Конституцією США, для засудження та усунення президента потрібні дві третини сенаторів.

У грудні 2019 року Трамп зазнав імпічменту Палатою представників за звинуваченнями у зловживанні владою та перешкоджанні Конгресу. Це було пов’язано з його спробами тиску на президента України Володимира Зеленського, аби той оголосив про розслідування проти Байдена та його сина в обмін на оборонну підтримку Україні. Проте в лютому 2020 року Трампа виправдав Сенат.

Як зазначає Кампос та інші конституційні експерти, великим недоліком способу усунути Трампа через імпічмент є час.

«Лише за два тижні до присяги Байдена… навряд чи процес імпічменту призведе до усунення Трампа з посади, не кажучи вже про розгляд Сенатом», – пише політичне видання Politico.