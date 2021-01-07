«Це важливо для всього демократичного світу» – реакція України та світу на насильницький штурм у Вашингтоні 

Артур Корнієнко

Від стурбованості та відрази до неприкритого задоволення – світові лідери по різному відреагували на події в столиці США 6 січня, коли натовп прихильників президента Дональда Трампа насильницьки увірвався в Капітолій, де Конгрес затверджував перемогу на президентських виборах Джо Байдена за два тижні до його інавгурації.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував штурм Капітолію у Вашингтоні прихильниками Трампа вночі проти 7 січня. Про це він заявив у Твітері 7 січня.

«Ми суворо засуджуємо безпрецедентну агресію проти Конгресу США», – йдеться в повідомленні президента.

Зеленський зазначив зокрема стійкість Конгресу США, який зміг швидко відновити роботу.

«Ми натхненні стійкістю найстарішої та найвеличнішої демократичної інституції, яка протягом лічених годин після цієї жахливої атаки провела історичну сесію та затвердила волю американського народу», – зазначив президент України.

Стурбованість цими подіями висловив Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та закликав відновити демократичні процедури передачі влади.

«Впевнений, що американська демократія впорається із цим викликом. Відновити верховенство права та демократичних процедур потрібно якнайшвидше. Це важливо не лише для США, а і для України та всього демократичного світу», – Кулеба написав у твітері.

Прихильники Трампа прорвали ланцюг поліції навколо Капітолію, будівлі двопалатного парламенту США, підбурені Трампом на ранковому мітингу 6 січня хибними заявами про те, що вибори «вкрали».

Натовп вибив двері Капітолію, за якими була озброєна поліція. Члени Конгресу сховалися всередині. Пролунали постріли, від яких загинула жінка дорогою до лікарні. Місцеві медіа повідомляють, що вона була завзятою прихильницею Трампа і ветеранкою, яка чотири строки відслужила в Повітряних силах США.

Поліція заявила, що ще троє людей померло від «надзвичайних ситуацій медичного характеру» під час заворушень, та що досі заарештували 52 людини за участь у нападі. Про те, хто міг застрелити прихильницю Трампа, поліція не повідомила.

Конгрес врешті продовжив роботу протягом ночі та затвердив перемогу Байдена рано вранці 7 січня. Трамп заявив у твіттері, що хоч і не погоджується з результатами виборів, впорядкований перехід влади відбудеться 20 січня.

Трамп не засудив насильницьких дій протестувальників у відеозверненні увечері 6 січня, але сказав їм що вони «дуже особливі» та що «ми вас любимо». Проте він попросив їх розійтися: «В нас має бути мир. В нас має бути правопорядок. Ми не хочемо, щоби хтось постраждав».

Реакції інших українських політиків

П’ятий президент України Петро Порошенко назвав напад на Капітолій «справжнім викликом американської демократії» та «чітким підтвердженням жахливих наслідків політичної безвідповідальності, насильницької й егоїстичної риторики» Трампа. Водночас, Порошенко привітав Байдена з утвердженням його перемоги Конгресом.

«Вірю, що американський народ стане на захист демократії, свободи та правопорядку. Україна солідарна з Вами!», – написав Порошенко у твітері.

Арсеній Яценюк, прем’єр-міністр України за Порошенка та лідер партії Народний фронт, заявив, що події у Вашингтоні були «викликом світовій демократії», що потребує відповіді на «загрози, які руйнують надію людства на мир, безпеку і розвиток».

«Це – загрози невігластва, популізму, брехні й політичного хаосу, який поширюють світом вороги демократії на чолі з Кремлем», – Яценюк написав у твітері.

Реакція Заходу

Лідери Європейського союзу також висловили підтримку американським демократичним установам.

Голова Європейської ради Шарль Мішель назвав Конгрес США «храмом демократії», а президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн сказала, що «вірить у силу американських інституції та демократії».

«В її основі лежить мирний перехід влади. Джо Байден переміг на виборах», – написала фон дер Ляєн у твітері.

Керівник зовнішньої політики ЄС Жозеп Боррель засудив події як «напад на демократію США».

«В очах світу, американська демократія сьогодні опинилася в облозі», – зпуважив Боррель у твіттері.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, який рідко коментує внутрішні питання країн-членів цього військово-політичного союзу, назвав сцени з Вашингтону «шокуючими».

«Результат цих демократичних виборів має поважатися», – написав Столтенберг у твітері.

У свою чергу, Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш був «засмучений» подіями у Вашингтоні, заявив його прес-секретар.

«За таких обставин, важливо, щоби світові лідери переконували своїх послідовників про необхідність утримуватися від насильства, а також поважати демократичні процеси та верховенство права», – написав речник голови ООН.

Лідери західних країн також висловили стурбованість тим, що насильницький напад на демократичні інституції може відбутися в столиці США, а також виразили підтримку американській демократії.

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що ця країна-союзник та сусід США «глибоко занепокоєна та засмучена» подіями у Вашингтоні.

«Насильству ніколи не вдасться скасувати волю народу. Демократія в США має бути відстояна – і буде», – написаив Трюдо у твітері.

Прем’єр-міністр Великобританії Боріс Джонсон назвав події у Вашингтоні «ганебними».

«Сполучені Штати стоять за демократією у всьому світі, і зараз життєво важливо забезпечити мирний та впорядкований перехід влади», – заявив британський лідер у твітері.

Туреччина, яку США неодноразово критикували за авторитарне правління, виразила стурбованість.

«Ми закликаємо сторони до спокою. Ми віримо, що проблеми завжди можна вирішити в рамках закону та демократії», – зазначив спікер турецького парламенту Мустафа Шентоп у твітері.

Навіть прем’єр-міністр Словенії Янез Янша, який підтримував Трампа й досі не привітав Байдена з перемогою, висловив занепокоєння.

«Ми сподіваємось, що американська демократія є стійкою, глибоко вкоріненою й подолає цю кризу. Демократія передбачає мирний протест, але насильство та загрози смерті – від лівих чи правих – завжди помилкові», – написав він у твітері.

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас порівняв штурм Капітолію з недавньою спробою ультраправих німецьких протестувальників проникнути до будівлі німецького парламенту.

«Підбурливі слова призводять до актів насильства – на сходах Рейхстагу, а тепер і в Капітолії», – написав Маас у твітері.

«Вороги демократії радітимуть цим немислимим знімкам із Вашингтону», – додав Маас.

Реакція Росії

Дипломати Російської Федерації, яку США часто критикують за порушення прав людини, демократії та верховенства права, по-іншому відреагували на події у Вашингтоні.

Речниця МЗС Росії Марія Захарова поширила у фейсбуці коментар американського журналіста, який написав: «Сполучені Штати більше ніколи не зможуть сказати світові, що ми є зразком демократії».

Перший заступник посла Росії в ООН Дмитро Полянський назвав сцени у Вашингтоні «в стилі Майдану». Росія та особисто її президент Володимир Путін хибно стверджували, що українська Революція гідності була переворотом за підтримки США.

«Мої друзі запитують, чи хтось буде роздавати крекери протестувальникам», – Полянський написав у твітері, що є відсилкою на дії Вікторії Нуланд, колишнього чільного посадовця Державного департаменту США під час Революції гідності.

Цей коментар у твітері поширило МЗС Російської Федерації. Путін, його речник Дмитро Пєсков та Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров поки не коментували події у Вашингтоні.