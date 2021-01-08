Серед тих, хто штурмував Капітолій, було багато прихильників QAnon. Як теорія змови вплинула на американську політику

«Настоящее время»

Унаслідок нападу прихильників Трампа на Конгрес США 6 січня загинули п’ятеро людей, понад 50 були заарештовані. Фотографії людей, які штурмували будівлю Капітолію і зайняли кабінети законодавців, поширили у соцмережах: їх масово робили як журналісти, так і самі учасники протесту.

Серед кадрів, які привернули увагу соцмереж, були фотографії кількох людей у яскравих костюмах: «шамана» з рогами, жінки в костюмі статуї Свободи і чоловіка, який сидів у кабінеті спікерки Палати представників Ненсі Пелосі, демонстративно поклавши ноги на її стіл. Також серед тих, хто штурмував конгрес, була ветеранка ВПС США Ешлі Беббіт: вона стала першою загиблою і померла в лікарні від кульового поранення в груди.

Хто ці люди і чому вони пішли на штурм Конгресу? Як виявилося, багато серед них було прихильників конспірологічних теорій про глобальну змову, так звану QAnon, повідомляє телеканал «Настоящее время», створений Радіо Свобода з участю «Голосу Америки».

Ешлі Беббіт

Беббіт стала першою загиблою під час штурму Конгресу. Її тяжко поранив один зі співробітників силових структур, які відповідали за охорону будівлі на Капітолійському пагорбі, де розташований Конгрес США. Пізніше вона померла в лікарні.

«Один поліцейський [з охорони] Капітолію вистрелив зі своєї службової зброї», – підтвердив начальник управління поліції Вашингтона Роберт Конті під час пресконференції. Він назвав смерть жінки «трагічним випадком» і висловив співчуття родині та друзям загиблої.

Хто саме вистрелив у Беббіт і після чого це сталося, поліція не повідомила. Телеканал Fox розповів, що жінка була в натовпі протестувальників, який розбив кілька вікон і вступив у силове протистояння з поліцією, а, за даними New York Post, Беббіт була поранена в той момент, коли влазила у вікно, в якому було розбите скло. Очевидці стверджують, що зброї у Беббіт не було.

Беббіт жила на околицях Сан-Дієго в Каліфорнії, вона була ветеранкою Збройних сил США і 14 років служила в авіації. Вона щонайменше чотири рази брала участь у військових операціях на високому рівні. Чоловік загиблої в інтерв’ю місцевим ЗМІ KUSI News підтвердив, що вона підтримувала Трампа і була «великою патріоткою», але інші близькі люди жінки заявили, що не розуміють, навіщо вона поїхала у Вашингтон.

Частково мотиви Беббіт демонструють її пости в соцмережах. Колишня військова вела твітер під ніком «CommonAshSense»: в ньому вона позначала себе як «лібертаріанку» і написала, що любить «мого хлопця, мого собаку (німецьку вівчарку) і найбільше мою країну». З її записів випливає, що вона була не просто ревним прихильником Трампа, а й підтримувала Другу поправку до Конституції США про право людей володіти зброєю, а також теорію змови «на верхівці» про вкрадені у Трампа вибори.

У соцмережах Беббіт є кілька фотографій в червоній кепці з написом «Make America Great Again», які носять прихильники Трампа, а також в майці з американським прапором:

Беббіт підтримувала будівництво «стіни» на кордоні з Мексикою. Серед її ретвітів – пости Трампа, держсекретаря Майка Помпео, колишнього радника Трампа генерала Майкла Флінна (щодо нього було розпочате розслідування про зв’язки з Росією) і пости правоконсервативного сайту Right Side Broadcast News. Вона гнівно висловлювалася про спікерку Палати представників Ненсі Пелосі і обрану віцепрезиденткою Камалу Гарріс (відео нижче було записане в 2018 році, коли Гарріс ще була сенаторкою від Каліфорнії). У відео Беббіт каже, що «сита по горло» цими політиками:

За день до штурму Конгресу жінка написала: «Почалася буря» («Storm is here»). Плакат з цієї ж фразою був і у декількох інших прихильників Трампа, які штурмували Конгрес:

Потім, за даними New York Post, Беббіт написала: «Нас ніщо не зупинить», – цей пост стосувався того, що через погоду скасували багато рейсів з Сан-Дієго в Вашингтон, куди Беббіт збиралася летіти. Цей твіт наразі видалений з її профілю.

Також за кілька годин до штурму колишня військова заявила в соцмережах, що віцепрезидент Майк Пенс, голова Верховного суду США Джон Роберт повинні подати у відставку через «державну зраду» і через те саме слід пред’явити звинувачення колишньому генпрокурору США Роду Розенстайну. Плакати з написом «Treason» («державна зрада») прихильники Трампа принесли з собою в Конгрес:

Також Беббіт виступала проти губернатора свого штату Каліфорнія Ґевіна Ньюсома, представника Демпартії:

QAnon

У декількох постах Беббіт відкрито підтримувала конспірологічні ідеї QAnon: ця теорія змови з’явилася в жовтні 2017 року на анонімному форумі 4Chan. QAnon стверджує, що в вищих політичних колах США нібито діє таємна організація: автор одного з постів стверджував, що перебуває в близькому оточенні президента США і навіть подорожує з ним президентським літаком Air Force One («Борт номер один») – «доказами» були знімки з ілюмінаторів тих же місць, куди їздив Трамп.

За словами аноніма, в той час спецпрокурор США Роберт Мюллер нібито розслідував зовсім не російське втручання у вибори, а діяльність Гілларі Клінтон і Барака Обами. Ця теорія згодом не підтвердилася, але таємничі «куанони» продовжили публікувати «інсайди».

Головним ворогом прихильники QAnon визначили «глибинну державу» (deep state) – малопомітну, ніким не обрану групу людей з надзвичайними повноваженнями (хоча у цього терміну є наукові та історичні корені, американські ЗМІ переважно вважають його черговою теорією змови). У картині світу QAnon «Північна Корея керується безпосередньо з ЦРУ, сім’я Ротшильдів сповідує сатанинський культ, а Джордж Сорос і Барак Обама потурають торгівлі дітьми». При цьому прихильники QAnon не приховують, що частина опублікованих ними «доказів» – фейки. Одне з їхніх гасел: «Дезінформація реальна. Дезінформація необхідна».

ФБР визначило QAnon як потенційну терористичну загрозу, але Трамп в серпні 2020 року зазначив, що її послідовники люблять США і його особисто. Хоча і обмовився, що більше нічого не знає про рух:

Аризонський шаман

Беббіт була не єдиним прихильником QAnon серед протестувальників, які 6 січня захопили будівлю Конгресу. У соцмережах широко розповсюдилися фотографії Джейка Анджелі з Аризони, який прийшов до Конгресу в хутряній шапці з рогами, покритий татуюваннями і з оголеним торсом:

Анджелі, зокрема, пробрався в зал засідань Сенату і позував там для фотографій на місці спікера:

Анджелі відомий в середовищі прихильників Трампа як QAnon Shaman (Шаман з QАnon). Хутро і роги – його фірмовий наряд, у ньому він брав участь у декількох нещодавніх мітингах правих, в тому числі за скасування результатів президентських виборів і проти карантинних обмежень через COVID-19.

На одній фотографії, опублікованій в акаунті Анджелі в фейсбуці в листопаді минулого року, він називає себе «Єллоустонським вовком» і потискує руку Руді Джуліані, особистого адвоката Дональда Трампа. У соцмережах Анджелі є багато постів про різні теорії «глобалістської змови з метою досягнення світового панування за допомогою пандемії». В інтерв’ю виданню The Arizona Republic «шаман» зізнався, що носить роги, фарбує обличчя фарбою і розгулює з оголеним торсом саме для того, щоб привернути до себе увагу і щоб «поширювати правду про QAnon і інші істини, які залишаються прихованими».

У лютому 2020 року Анджелі бачили на мітингу на підтримку Трампа в Фініксі: він стояв з плакатом «Q sent me» ( «Мене послав Q»), він також розповідав людям про «змову». Ще в одному інтерв'ю Анджелі розповів, що проводив «власне розслідування в інтернеті», яке стосувалося ілюмінатів, Тристоронньої комісії і Більдербергського клубу, а також читав книги свого земляка Мілтона Вільяма Коппера, відомого радіоведучого і також прихильника теорії глобальної змови (Коппер вважає, що інопланетяни вже на Землі, і підтримує ідею, що ВІЛ/СНІД був розроблений для того, щоб «зменшити» чорношкіре і латиноамериканське населення).

«Одного разу це все зійшлося, і мене просто осяяло: «О Боже, тепер я зрозумів, що насправді відбувається в нашому світі», – розповів Анджелі про те, як прийшов до своїх нинішніх поглядів.

Людина з кабінету Пелосі

Ще один прихильник QAnon – чоловік, який позував у кріслі спікерки Палати представників Ненсі Пелосі в її кабінеті. Він поклав ноги на стіл законодавиці й розвалився в її кріслі:

За даними розслідувачів, цією людиною виявився 60-річний Річард «Біго» Барнетт з Арканзасу:

У соцмережах Барнетт похвалився, що «написав Пелосі записку» з текстом «Ми не відступимо»:

А також продемонстрував особистий лист, який вкрав «як сувенір» зі столу спікерки. Втім, сам Барнетт не називає це крадіжкою і стверджує, що залишив на столі Пелосі монету в 25 центів як «плату» за сувенір.

Барнетт неодноразово заявляв, що збирається йти в політику і буде виставляти свою кандидатуру на посаду губернатора Арканзасу. Як і Беббіт, він – затятий прихильник Другої поправки: на кількох селфі на своїй сторінці в фейсбуці він позує з напівавтоматичною гвинтівкою. Також він – творець організації «2A! NWA STAND!», яка також підтримує право громадян на зберігання і носіння зброї.

Барнетт кілька разів репостив заяви Трампа про те, що вибори були «вкрадені», і брав участь у протестах «Stop The Steal», на яких прихильники Трампа вимагали скасування «сфальсифікованих» результатів президентських виборів в листопаді 2020 року.

Аризонські медіа також розповіли, що в жовтні 2020 року Барнетт і створена ним організація збирали гроші на боротьбу з торгівлею дітьми та тими, хто заманює і продає людей в сексуальне рабство: ця ідея також активно підтримується прихильниками QAnon і інших теорій глобальної змови.

Втім, QAnon – не єдина субкультура, представники якої відзначилися у Капітолії: на фото звідти можна побачити гадсденівські прапори (на них зображена змія, один із символів лібертаріанства) і прапори Конфедерації (з яким жителі півдня воювали під час Громадянської війни). Люди під цими прапорами не обов’язково вірять у теорії змов.