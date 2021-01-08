Штурм Капітолію: від отриманих травм помер офіцер поліції

Від отриманих травм унаслідок штурму Капітолію помер офіцер поліції.

Поліція Капітолію повідомила, що офіцер Браян Сікнік постраждав під час сутичок з протестувальниками.

Таким чином, унаслідок подій у Капітолії загинули п’ять людей.

Група прихильників чинного президента Дональда Трампа 6 січня після мітингу в Вашингтоні увірвалася в будівлю Капітолію, де в цей час відбувалася спільна сесія палат Конгресу США. Вони мали затвердити перемогу демократа Джо Байдена на виборах президента.

У засіданні оголосили перерву, поліція Капітолію евакуювала членів Конгресу з будівлі.

52 людини були заарештовані. Вночі проти 7 січня офіційний представник Капітолію повідомив, що будівля знову взята під охорону.