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08 січня 2021, Київ 09:38
Новини | Міжнародні

Штурм Капітолію: від отриманих травм помер офіцер поліції

Група прихильників чинного президента Дональда Трампа 6 січня після мітингу в Вашингтоні увірвалася в будівлю Капітолію, де в цей час відбувалася спільна сесія палат Конгресу США

Від отриманих травм унаслідок штурму Капітолію помер офіцер поліції.

Поліція Капітолію повідомила, що офіцер Браян Сікнік постраждав під час сутичок з протестувальниками.

Таким чином, унаслідок подій у Капітолії загинули п’ять людей.

Фоторепортаж: У США прихильники Трампа увірвалися у будівлю Капітолію
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Фоторепортаж: У США прихильники Трампа увірвалися у будівлю Капітолію

Група прихильників президента Дональда Трампа 6 січня після мітингу в Вашингтоні увірвалася в будівлю Капітолію, де проходила спільна сесія палат Конгресу США

Група прихильників чинного президента Дональда Трампа 6 січня після мітингу в Вашингтоні увірвалася в будівлю Капітолію, де в цей час відбувалася спільна сесія палат Конгресу США. Вони мали затвердити перемогу демократа Джо Байдена на виборах президента.

У засіданні оголосили перерву, поліція Капітолію евакуювала членів Конгресу з будівлі.

52 людини були заарештовані. Вночі проти 7 січня офіційний представник Капітолію повідомив, що будівля знову взята під охорону.

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