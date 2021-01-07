США: внаслідок штурму Капітолію загинули четверо людей, 52 заарештували

Четверо людей загинули під час штурму Капітолію прихильниками Трампа 6 січня. За повідомленнями місцевих медіа, одна із загиблих – жінка, яку госпіталізували з пораненнями, прихильниця Трампа та ветеранка, яка 14 років служила у Військово-повітряних силах України.

За повідомленням поліції Вашингтона, ще троє людей померли внаслідок «аварійних медичних випадків», які виникли під час сутичок. За участь у штурмі заарештували 52 людини.

Тим часом як Сенат, так і Палата представників відкинули спроби кількох республіканців опонувати затвердженню результатів виборів у Аризоні, де переміг Джо Байден. Таке рішення члени Конгресу ухвалили увечері 6 січня. Це перше з кількох оскаржень, поданих республіканцями щодо затвердження Колегією виборців результатів виборів, на яких переміг Байден.

Палата представників, де більшість мають демократи, відкинула заперечення республіканців 303 голосами проти 121. У Сенаті за оскарження проголосували шестеро людей, 93 – проти.

Після того, як Капітолій звільнили від учасників штурму, члени Конгресу продовжили обговорення та заявили про готовність продовжити затвердження результатів.

«Тим, хто сьогодні влаштував безлад у нашому Капітолії – ви не перемогли», – заявив віцепрезидент США Майк Пенс, коли сесія продовжилася.

Сенатр Республіканської партії від Юти і критик Трампа Мітт Ромні поклав провину за напад на будівлю Конгресу безпосередньо на президента.

«Ми зібралися через скривджену пиху егоїстичного чоловіка. Та гнів прихильників, яких він умисно дезінформував протягом останніх двох місяців – і підбурював до дії цього самого ранку», – заявив Ромні в Сенаті. Він назвав події в Капітолії «заколотом, заохочуваним президентом Сполучених Штатів».

Джо Байден у зверненні з Вільмінгтона, штат Делавер, назвав події в столиці такими, що «межують із повстанням», і заявив про «безпрецедентний напад» на американську демократію.

Після того, як Трамп, закликаючи нападників розійтися у своєму Твіттері, знову заявив про шахрайство на виборах без доказів, Twitter заблокував його акаунт. За заявою компанії, якщо Трамп не видалить твіти, які можуть заохочувати насильство, його сторінка буде заблокована назавжди.

Вночі проти 7 січня офіційний представник Капітолію повідомив, що будівля знову взята під охорону через кілька годин після того, як у неї прорвалися прихильники президента США Дональда Трампа.

Група прихильників Трампа у середу після мітингу в Вашингтоні увірвалася в будівлю Капітолію, де в цей час проходила спільна сесія палат Конгресу США. Вона повинна офіційно затвердити голоси виборників, поданих на виборах, і перемогу демократа Джо Байдена.

У засіданні оголосили перерву і поліція Капітолію евакуювала членів Конгресу з будівлі.

Мер Вашингтону Мюріель Боузер оголосила загальноміську комендантську годину, яка діяла з 18:00 6 січня до 6:00 7 січня.