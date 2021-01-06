Прихильники Трампа увірвалися у будівлю Капітолію

Група прихильників президента США Дональда Трампа, які не згодні з результатами президентських виборів, вдень у середу після мітингу в Вашингтоні увірвалася в будівлю Капітолію, де в цей час проходила спільна сесія палат Конгресу. Вона повинна офіційно затвердити голоси виборників, поданих на виборах, і перемогу демократа Джо Байдена.

За межами Капітолію члени груп ополчення та ультраправих, деякі в бронежилетах, змішалися з натовпом. Протестувальники, скандуючи гасла на підтримку Трампа, знесли барикади та прорвали кордон поліції.

У засіданні оголосили перерву і поліція Капітолію евакуювала членів Конгресу з будівлі.

Віцепрезидент Майк Пенс, який спостерігав за спільною сесією Конгресу, був помічений з охороною.

«Будь ласка, підтримайте нашу поліцію та правоохоронців. Вони справді на боці нашої країни. Залишайтеся мирними», – написав Трамп у твітері після звістки про вчинок мітингувальників. При цьому він не закликав своїх прихильників залишити місце подій. Також невідомо, де перебуває сам Трамп.

Раніше у центрі Вашингтона, поряд з Білим домом, пройшов мітинг прихильників Трампа. У ньому взяли участь кілька тисяч осіб. Трамп звернувся до своїх прихильників, стверджуючи без підстав, що вибори у нього вкрали, і що він ніколи не відступить.

Мер Вашингтону Мюріель Боузер оголосила загальноміську комендантську годину, яка діятиме з 18:00 6 січня до 6:00 7 січня.