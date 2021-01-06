Вашингтон: Протести проти результатів виборів у США 2020 року – фотогалерея

Сотні прихильників президента Сполучених Штатів Дональда Трампа зібралися у Вашингтоні ввечері 5 січня 2021 року в переддень очікуваного підтвердження Конгресом США перемоги колишнього віце-президента Джо Байдена на виборах у листопаді 2020 року. Трамп і його прихильники без переконливих доказів стверджують, що на виборах були поширені фальсифікації. Уночі дехто з протестувальників вдався до насильства, коли неподалік Білого дому дійшло до ситучок із поліцією та з прихильниками Байдена. Головна демонстрація прихильників Трампа запланована на 6 січня, і чинний президент сказав, що долучиться до протестувальників