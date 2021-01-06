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06 січня 2021, Київ 17:54
Фотогалереї

Вашингтон: Протести проти результатів виборів у США 2020 року – фотогалерея

Сотні прихильників президента Сполучених Штатів Дональда Трампа зібралися у Вашингтоні ввечері 5 січня 2021 року в переддень очікуваного підтвердження Конгресом США перемоги колишнього віце-президента Джо Байдена на виборах у листопаді 2020 року. Трамп і його прихильники без переконливих доказів стверджують, що на виборах були поширені фальсифікації. Уночі дехто з протестувальників вдався до насильства, коли неподалік Білого дому дійшло до ситучок із поліцією та з прихильниками Байдена. Головна демонстрація прихильників Трампа запланована на 6 січня, і чинний президент сказав, що долучиться до протестувальників
Прихильники президента США Дональда Трампа зібралися на мітинг на Площі Свободи під час протестів у Вашингтоні, США, 5 січня 2021 року
1 Прихильники президента США Дональда Трампа зібралися на мітинг на Площі Свободи під час протестів у Вашингтоні, США, 5 січня 2021 року
Прихильники президента Дональда Трампа на мітингу на Площі Свободи у Вашингтоні&nbsp;у вівторок, 5 січня 2021 року
2 Прихильники президента Дональда Трампа на мітингу на Площі Свободи у Вашингтоні у вівторок, 5 січня 2021 року
Офіцери поліції Вашингтонського метро (праворуч) відокремлюють прихильників президента США Дональда Трампа (зліва) від активістів Black Live Matters (немає на фото), позаяк люди обмінюються образами та ударами на площі Black Live Matters позаду будівлі Білого дому у Вашингтоні, округ Колумбія. 5 січня 2021 року
3 Офіцери поліції Вашингтонського метро (праворуч) відокремлюють прихильників президента США Дональда Трампа (зліва) від активістів Black Live Matters (немає на фото), позаяк люди обмінюються образами та ударами на площі Black Live Matters позаду будівлі Білого дому у Вашингтоні, округ Колумбія. 5 січня 2021 року
Офіцери поліції Вашингтонського метро (праворуч) відокремлюють прихильників президента США Дональда Трампа (зліва) від активістів Black Live Matters (немає на фото), позаяк люди обмінюються образами на площі Black Live Matters позаду будівлі Білого дому у Вашингтоні, округ Колумбія, США, 5 січня 2021 року
4 Офіцери поліції Вашингтонського метро (праворуч) відокремлюють прихильників президента США Дональда Трампа (зліва) від активістів Black Live Matters (немає на фото), позаяк люди обмінюються образами на площі Black Live Matters позаду будівлі Білого дому у Вашингтоні, округ Колумбія, США, 5 січня 2021 року
Пораненому прихильникові президента США Дональда Трампа допомагають після зіткнення з контрпротестувальниками під час протестів у Вашингтоні, США, 5 січня 2021 року, напередодні підтвердження Конгресом США результатів виборів у листопаді 2020 року
5 Пораненому прихильникові президента США Дональда Трампа допомагають після зіткнення з контрпротестувальниками під час протестів у Вашингтоні, США, 5 січня 2021 року, напередодні підтвердження Конгресом США результатів виборів у листопаді 2020 року
Прихильник президента США Дональда Трампа миє очі після того, як поліція застосувала сльозогінний газ під час протестів у Вашингтоні, США, 5 січня 2021 року
6 Прихильник президента США Дональда Трампа миє очі після того, як поліція застосувала сльозогінний газ під час протестів у Вашингтоні, США, 5 січня 2021 року
Прихильник президента США Дональда Трампа жестикулює під час акцій протесту у Вашингтоні, США, 5 січня 2021 року
7 Прихильник президента США Дональда Трампа жестикулює під час акцій протесту у Вашингтоні, США, 5 січня 2021 року
Прихильник президента США Дональда Трампа спостерігає за протестами у Вашингтоні, США, 5 січня 2021 року
8 Прихильник президента США Дональда Трампа спостерігає за протестами у Вашингтоні, США, 5 січня 2021 року
Прихильники президента США Дональда Трампа на акції протесту у Вашингтоні, США, 5 січня 2021 року
9 Прихильники президента США Дональда Трампа на акції протесту у Вашингтоні, США, 5 січня 2021 року
Прихильник президента США Дональда Трампа кричить під час протестів у Вашингтоні, США, 5 січня 2021 року
10 Прихильник президента США Дональда Трампа кричить під час протестів у Вашингтоні, США, 5 січня 2021 року
Прихильники президента США Дональда Трампа тримають плакати і скандують гасла, очікуючи прибуття автобусів, які доставлять їх до Вашингтона, округ Колумбія. Ньютон, штат Массачусетс. 5 січня 2021 року
11 Прихильники президента США Дональда Трампа тримають плакати і скандують гасла, очікуючи прибуття автобусів, які доставлять їх до Вашингтона, округ Колумбія. Ньютон, штат Массачусетс. 5 січня 2021 року
Прихильники президента США Дональда Трампа сідають в автобус і відправляються з ночівлею в Вашингтон, округ Колумбія. Ньютон, штат Массачусетс, США, 5 січня 2021 року
12 Прихильники президента США Дональда Трампа сідають в автобус і відправляються з ночівлею в Вашингтон, округ Колумбія. Ньютон, штат Массачусетс, США, 5 січня 2021 року
Прихильники президента США Дональда Трампа сидять в автобусі перед тим, як відправитися в нічну подорож до Вашингтона, округ Колумбія. Загалом шість автобусів і близько 300 осіб узяли участь в акції &laquo;Супер весела Щаслива Америка&raquo; &ndash; поїздка у Вашингтон для участі в протестах та мітингах 6 січня.&nbsp;Ньютон, штат Массачусетс, США, 5 січня 2021 року
13 Прихильники президента США Дональда Трампа сидять в автобусі перед тим, як відправитися в нічну подорож до Вашингтона, округ Колумбія. Загалом шість автобусів і близько 300 осіб узяли участь в акції «Супер весела Щаслива Америка» – поїздка у Вашингтон для участі в протестах та мітингах 6 січня. Ньютон, штат Массачусетс, США, 5 січня 2021 року
Прихильники президента США Дональда Трампа присутні на акції протесту у Вашингтоні, США, напередодні підтвердження Конгресом США результатів виборів, які відбулися в листопаді 2020 року. Вашингтон. 5 січня 2021 року
14 Прихильники президента США Дональда Трампа присутні на акції протесту у Вашингтоні, США, напередодні підтвердження Конгресом США результатів виборів, які відбулися в листопаді 2020 року. Вашингтон. 5 січня 2021 року
Прихильники президента США Дональда Трампа проводять мітинг протесту проти очікуваного підтвердження Конгресом Джо Байдена в якості президента США на основі результатів виборів у листопаді 2020 року. Вашингтон, округ Колумбія, США, 5 січня 2021 року
15 Прихильники президента США Дональда Трампа проводять мітинг протесту проти очікуваного підтвердження Конгресом Джо Байдена в якості президента США на основі результатів виборів у листопаді 2020 року. Вашингтон, округ Колумбія, США, 5 січня 2021 року
Прихильники президента США Дональда Трампа збираються в Капітолії США на знак протесту проти очікуваного підтвердження Конгресом Джо Байдена в якості президента США. Вашингтон, округ Колумбія,&nbsp;5 січня 2021 року
16 Прихильники президента США Дональда Трампа збираються в Капітолії США на знак протесту проти очікуваного підтвердження Конгресом Джо Байдена в якості президента США. Вашингтон, округ Колумбія, 5 січня 2021 року

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