Десятки законодавців-республіканців мають намір оскаржити результати виборів президента США

У середу на тлі повідомлень ЗМІ про перемогу кандидатів від Демократичної партії на виборах у штаті Джорджія, президент США Дональд Трамп заявив у мережі Twitter, що Республіканська партія потребує збереження за собою президентства «більш, ніж будь-коли». Перемога на виборах до Сенату кандидатів-демократів гарантує цій партії більшість в обох палатах Конгресу на додачу до президентства.

«Республіканська партія та, що більш важливо, наша країна, потребує президентства більш, ніж будь-коли – сила вето. Лишайтесь сильними!», – твітував президент США.

Понад 100 конгресменів-республіканців і близько десяти їхніх однопартійців у Сенаті мають намір спробувати заблокувати у середу сертифікацію результатів голосування в Колегії виборників, згідно з якими демократ Джо Байден переміг президента Дональда Трампа на виборах у листопаді. Однак їхні зусилля цього дня майже напевно виявляться марними.

Сертифікація результатів голосування в Колегії виборників (306 за Байдена, 232 за Трампа) є останнім етапом перед його інавгурацією 20 січня як 46-го президента країни.

Щоб переглянути результати виборів, обидві палати Конгресу повинні підтримати заперечення проти перемоги Байдена. Однак демократи мають невелику більшість у Палаті представників і напевно сертифікують перемогу Байдена. У Сенаті у них меншість, але разом із деякими республіканцями, які визнали перемогу Байдена, вони, ймовірно, зроблять те ж саме і там.

Трамп, який протягом декількох тижнів виступав з непідтвердженими заявами про те, що його позбавили другого президентського терміну шляхом фальсифікацій, підтримує акції протесту проти його поразки.

«Спроба вкрасти нищівну перемогу, – написав Трамп у твітері на вихідних. – Не дозволимо цьому статися!»

Трамп опублікував у твітері відео із закликом до своїх прихильників зібратися у Вашингтоні в середу на знак протесту проти сертифікації Байдена в якості переможця на виборах, заявивши, що це «може стати найбільшою подією» в історії міста.

Трамп програв десятки судових позовів намагаючись оскаржити результати виборів, включно з двома позовами у Верховному суді. У суботу федеральний апеляційний суд залишив чинним рішення судді першої інстанції відхилити позов з вимогою наділити віце-президента Майка Пенса повноваженнями відхилити списки виборників Байдена в декількох штатах і замість них узяти списки виборників Трампа, щоб змінити результати виборів і залишити його при владі.

Пенс головуватиме на спільному засіданні палат Конгресу в середу, присвяченому підрахунку голосів виборників, які вже були сертифіковані владою 50 штатів і столичного округу Колумбія.

Напередодні Трамп закликав Пенса відхилити списки виборників Байдена в декількох штатах.

«Штати хочуть виправити свої голоси, які, як вони тепер знають, базувались на порушеннях та підтасовці, плюс корумпованому процесі, який не схвалили місцеві законодавці. Все, що Майк Пенс має зробити – це відправити їх назад до штатів, і ми переможемо. Зроби це Майку, це час для екстремальної мужності!», – заявив президент США.

«Якщо Майк Пенс піде нам назустріч, ми виграємо президентство», – також твітував Трамп.

У суботу глава апарату Пенса Марк Шорт заявив, що віце-президент «поділяє стурбованість мільйонів американців із приводу фальсифікацій і порушень на останніх виборах».

У заяві далі зазначається, що віце-президент «вітає зусилля членів Палати представників і Сенату використовувати повноваження, якими вони наділені за законом, висувати заперечення і надавати свідоцтва перед Конгресом і американським народом 6 січня».

Однак після підрахунку голосів виборників і розгляду висунутих заперечень, Пенс у якості віце-президента і голови Сенату повинен буде оголосити про перемогу Джо Байдена і Камали Гарріс.

Сенатор-республіканець Джош Гоулі минулого тижня оголосив, що має намір оскаржити перемогу Байдена у штаті Пенсильванія, на який припадає 20 голосів виборників. Заперечення також планують висловити кілька десятків членів Палати представників на чолі з конгресменом Мо Бруксом із Алабами.

У суботу до протесту Гоулі приєдналися ще 11 сенаторів-республіканців на чолі з Тедом Крузом із Техасу. Серед них – чотири нових сенатори, які склали присягу в неділю.

Ці 11 сенаторів закликали провести 10-денну перевірку результатів виборів у «спірних штатах», заявивши, що проголосують за відхилення голосів виборників із цих штатів до завершено перевірки.

Сенатор-республіканець із Пенсильванії Пет Тумі не долучився до протесту проти результатів голосування в своєму штаті, заявивши, що «фундаментальною визначальною рисою демократичної республіки є право народу обирати своїх лідерів». За його словами, спроби скасувати результати виборів у штатах-гойдалках, включно із Пенсильванією, «безпосередньо підривають це право».

Один із активних прихильників Трампа, сенатор Рон Джонсон із Вісконсина, у неділю заявив в ефірі телеканалу NBC, що приєднався до протесту проти рішення Колегії виборників, оскільки «десятки мільйонів людей вважають результати виборів сфальсифікованими».

Однак інший прихильник Трампа, сенатор–республіканець Ліндсі Ґрем із Південної Кароліни, сказав, що спроба оскаржити результати за два тижні до інавгурації являє собою «радше політичний прийом, аніж ефективну стратегію».

Круз та інші сенатори визнали, що їхні зусилля навряд чи принесуть результати, заявивши: «Ми готові до того, що більшість демократів, якщо не всі, а можливо, і багато республіканців проголосують проти».

Республіканець Джоді Гайс, за підсумками листопадових виборів переобраний у Конгрес на четвертий термін, написав у твітері, що має намір «боротися за чесні вибори, опротестувавши фальсифікації». «Свободу потрібно захищати!» – заявив він.

Лідер республіканської більшості в Сенаті Мітч Макконнелл привітав Байдена і Гарріс із перемогою після того, як у середині грудня відбулося голосування в Колегії виборників.

Однак Макконнеллу не вдалося переконати колег-республіканців відмовитись від заперечування результатів.

У минулі вихідні Трамп зажадав від голови виборчої системи Джорджії «знайти» достатньо голосів, щоб змінити підсумки виборів у цьому штаті на його користь. У Джорджії проголосували 5 мільйонів виборців, і Байден випередив Трампа всього на 12 000 голосів. Голоси були перераховані двічі.