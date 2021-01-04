Трамп у телефонній розмові домагався, щоб штат Джорджія змінив результати виборів на його користь – ЗМІ

Газета Washington Post у неділю ввечері оприлюднила запис телефонної розмови, у якій президент США Дональд Трамп вимагав від посадовців у штаті Джорджія, щоб вони переглянули результати виборів.

У тій розмові Трамп наполягав, що насправді у тому штаті переміг він, а не його суперник, обраний президент Джо Байден.

«Отже, дивіться. Я хочу лише таке. Я лише хочу знайти 11 780 голосів, що на один більше, ніж ми маємо. Бо у штаті перемогли ми», – сказав Трамп секретарю штату республіканцю Бреду Раффенсперґеру –чільному посадовцю Джорджії, який відповідає за проведення виборів.

Усі 50 штатів уже офіційно схвалили результати голосування після того, як у деяких місцевостях розглядали оскарження і перераховували бюлетені.

Навіть якби результати виборів у штаті Джорджія переглянули, Байден все одно мав би більше, ніж мінімально потрібних 270 голосів виборників, щоб стати президентом.

Остаточні результати дали Бейдену 306, а Трампу 232 голоси Колегії виборників, що були затверджені на засіданні 14 грудня.

6 січня Конгрес має затвердити результати виборів, і представник Демократичної партії Джо Байден перебере обов’язки президента на церемонії інавгурації 20 січня.

11 сенаторів від Республіканської партії напередодні заявили, що не голосуватимуть за затвердження, але передбачають, що це не стане на перешкоді затвердження, бо кілька інших сенаторів-республіканців уже заявили, що голосуватимуть за, а в Палаті представників законотворці від Демократичної партії мають більшість голосів.

У годинній телефонній розмові Трампа в суботу з Раффенсперґером та головним юристом його служби Раяном Джермані президент часом нападав на них, а часом намагався лестити.

В оприлюдненому записі чутно, як Бред Раффенсперґер відповідав: «Проблема у вас у тому, пане президент, що ви маєте неправильні дані».

Білий дім не коментував оприлюднення розмови, але президент Трамп у неділю написав у твітері:

«Я вчора розмовляв із секретарем штату Бредом Раффенсперґером про округ Фултон і про виборчі фальсифікації в Джорджії. Він не хотів, або не міг відповісти на такі запитання як шахрайство з «бюлетенями під столом», про знищення бюлетенів, про «виборців» з поза меж штаті, мертвих виборців тощо. Він поняття не має!».

Кількома годинами пізніше Раффенсперґер також у твітері відповів:

«З повагою, президенте Трамп, те, що ви кажете – це неправда. Правда вийде».

Реакція

Новообрана віце-президентка Камала Гарріс назвала вимоги Дональда Трампа «зухвалим зловживанням владою».

Представниця штату Джорджія у Конгресі від Демократичної партії, Керолин Бордо написала у мережі Twitter:

« Я не буду мовчати в той час, як президент, який полишає посаду, намагається заперечити волевиявлення понад 5 мільйонів виборців мого штату. Ця країна – демократія, а не диктатура, і я використаю всі свої повноваження, щоб відбити напади Трампа на наші вибори».

«Абсолютно жахливо. Усім членам Конгресу, які думають заперечувати результати виборів: ви, з огляду на це, не можете робити так із чистим сумлінням», – написав у мережі Twitter конгресмен республіканець Адам Кінзінґер.

«Республіканці, це не має жодного виправдання. Жодного», – написав також колишній сенатор-республіканець від штату Арізона Джефф Флейк.

Напередодні усі 10 колишніх міністрів оборони США підписали відкрите звернення, надруковане газетою Washington Post, в якому закликали Дональда Трампа не заперечувати результати виборів.

Колишні міністри також наголосити, щоб президент як головнокомандувач не використовував військових у своїх намаганнях переглянути наслідки голосування, до чого закликали деякі прихильники Трампа.

Але є і голоси на підтримку Трампа.

«Президент Трамп у «записі» лунав дуже добре: потужний, чіткий голос без статики. Він дбає про чесність виборів, як і всі американці. Дякуємо, пане президенте», – написано у твітері від імені Республіканської партії штату Арізона.