Колишні керівники Пентагону застерегли від втручання військових у передачу влади в США

Десять колишніх міністрів оборони США закликали Пентагон взяти на себе зобов’язання щодо мирної передачі влади і попередили про небезпеку залучення американських військових в перехідний період.

Екскерівники Пентагону, в тому числі двоє, призначені президентом Дональдом Трампом, зробили цю заяву в статті, опублікованій 3 січня у виданні Washington Post.

Вони заявили, що вибори в США і мирна передача влади є «особливими рисами нашої демократії» та закликали нинішнього виконувача обов’язків глави Пентагону Крістофера Міллера утриматися від участі в зусиллях Трампа залишитися президентом.

«Спроби залучити збройні сили США до вирішення спорів, пов’язаних з виборами, приведуть нас на небезпечну, незаконну і неконституційну територію», – написали вони, додавши, що посадові особи, які спробують це зробити, можуть зіткнутися з серйозними професійними і кримінальними наслідками.

Йдеться про заяву 10 колишніх міністрів оборони: Ештона Картера, Леона Панетті, Вільяма Перрі, Діка Чейні, Дональда Рамсфельда, Вільяма Коена, Роберта Гейтса, Чака Гейгела, Джеймса Меттіса і Марка Есперо. Меттіс і Еспер були призначені Трампом.

Вони зауважили, що зміна влади часто може стати тим часом, коли нація може бути вразлива до «дій супротивників, які прагнуть скористатися» будь-якою невизначеністю щодо національної безпеки США.

Вони також заявили, що час ставити під сумнів результати виборів 3 листопада минув, зазначивши, що через кілька днів відбудеться офіційний підрахунок голосів Колегії виборників новим Конгресом.

За американською системою, виборці фактично голосують за «виборників», які, в свою чергу, голосують за ратифікацію результату. Колегія виборників затвердила перемогу Байдена в голосуванні між штатами 14 грудня.

Конгрес планує провести підрахунок голосів Колегії виборників на спільному засіданні 6 січня. Процедура зазвичай є формальністю, але цьогоріч республіканці в Конгресі, які об’єдналися з Трампом, кажуть, що оскаржуватимуть підрахунок голосів у намаганні звести нанівець перемогу Джо Байдена.

Посилаючись на безпідставні звинувачення Трампа в масштабних порушеннях, республіканці заявили, що вимагатимуть створення спеціальної комісії для проведення «екстреної 10-денної перевірки» результатів виборів в декількох штатах. 2 січня сенатори-республіканці заявили, що махінації і порушення на виборах 2020 року перевершують будь-які, що буди раніше, не надавши подробиць, що підтверджують це.

Очікується, що відбудеться голосування в Сенаті, керованому республіканцями, і Палаті представників, контрольованій демократами, щодо такої комісії, що майже напевне буде провальним.

Дональд Трамп відмовляється поступатися Байдену і вимагає перерахунку результататів виборів у кількох штатах, включно з Джорджією, де він програв Байдену приблизно 12 000 голосів.

2 січня газета Washington Post опублікувала аудіозаписи телефонної розмови Трампа з головним посадовцем, відповідальним за вибори у Джорджії, на яких можна почути, як Трамп каже, що хоче «знайти» рівно стільки голосів, які б дали йому перемогу в штаті.

Трамп продовжує заявляти про фальсифікації на виборах, попри відхилення майже всіх судових позовів, поданих його командою в судах.