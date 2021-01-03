США: 11 сенаторів-республіканців вирішили ще раз спробувати оскаржити перемогу Байдена

У США група сенаторів-республіканців, чинних і обраних на виборах у листопаді 2020 року, заявила, що оскаржить обрання Джо Байдена на посаду президента США, коли наступного тижня Конгрес буде формально затверджувати результат голосування членів колегії виборників.

Цей крок вважають за символічний і такий, що на практиці не має шансу перешкодити затвердженню і приходу Байдена до влади 20 січня.

Як заявили ці 11 республіканців на чолі з Тедом Крузом (від штату Техас) 2 січня, «твердження про шахрайства й порушення на виборах 2020 року перевищили все, що було в нашому житті». Як і в попередніх схожих спробах поставити під сумнів перемогу Байдена, ніяких доказів своїм словам вони не навели.

За їхніми словами, коли Конгрес 6 січня збереться для формального затвердження перемоги Байдена, вони будуть вимагати створення спеціальної комісії, яка, на їхню думку, мала б здійснити «термінову 10-денну перевірку» результатів голосування.

Чинний президент Дональд Трамп, який опівдні 20 січня залишить посаду, досі відмовляється визнавати поразку і продовжує твердити про свою нібито «велетенську перемогу».

Дональд Трамп, цитуючи повідомлення про намагання 11 сенаторів на чолі з Крузом поставити під сумнів перемогу Байдена: «Намагання вкрасти перемогу з величезним відривом (мається на увазі гадану «перемогу Трампа» – ред.). Цього не можна допустити!» – і застереження соцмережі: «Виборчі посадовці підтвердили Джо Байдена як переможця президентських виборів у США»

Відповідно до процедури президентських виборів у США, раніше всі штати підрахували голоси виборців і затвердили перемогу в них того чи іншого кандидата. Трамп і його прихильники подавали вже чимало позовів до судів різних інстанцій у намаганні поставити під сумнів ці результати, твердячи про нібито масові порушення під час голосування й підрахунку голосів, але жодного разу не подавши доказів. Усі вони були відхилені. Міністерство юстиції США теж не виявило доказів якихсь фальсифікацій чи порушень, які могли б вплинути на результат виборів. Також низка перерахунків голосів, яких домоглися прихильники Трампа в штатах чи округах, які вони вважали суперечливими, підтвердила перемогу в них Байдена.

Відтак штати призначили членів колегії виборників, які за заведеною в США системою далі проголосували власне за обрання президента. Жоден із виборників не пішов всупереч вказівці свого штату, як то іноді трапляється, і Байден отримав 306 голосів виборників (за мінімально необхідних для перемоги 270), а Трамп 232 голоси.

Далі, за процедурою, 6 січня на спільному засіданні обох палат Конгресу результати голосів виборників від кожного штату зачитує чинний віцепрезидент США, а законодавці формально затверджують їх. При цьому можливість оскарження чи скасування цих голосів не передбачена.

Інавгурація обраного президента США, за Конституцією, відбувається опівдні 20 січня.