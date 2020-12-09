Юристи Трампа пообіцяли боротися за «чесність виборів» після рішення суду щодо голосування в Пенсильванії

Команда юристів президента США Дональда Трампа планує продовжити боротьбу за скасування результатів виборів 3 листопада, попри рішення Верховного суду США про відхилення позову щодо скасування перемоги Джо Байдена в Пенсильванії.

«Попри те, що ЗМІ відчайдушно намагаються оголосити, що боротьба закінчена, ми продовжимо відстоювати чесність виборів, поки законні голоси не будуть пораховані справедливо і точно», – йдеться у заяві юристів Дональда Трампа Руді Джуліані і Дженні Елліс.

У вівторок Верховний суд відхилив спробу республіканців визнати недійсними близько 2,5 мільйона бюлетенів, відправлених поштою в Пенсильванії, і таким чином оскаржити перемогу Джо Байдена в цьому штаті. Суд виніс короткий постанову, відхиливши позов, що був першим із десятків, які команда Трампа подала до суду.

Після оголошення рішення щодо Пенсильванії Верховний суд попросили розглянути ще один позов, на цей раз поданий Техасом. Позов, про який оголосив генеральний прокурор штату, республіканець Кен Пекстон, висунений проти чотирьох штатів – Джорджія, Мічиган, Пенсильванія та Вісконсин. У позові стверджується, що зміни, зроблені цими штатами у виборчих процедурах є «незаконними».

8 грудня закінчився так званий Safe Harbor Deadline, термін, протягом якого штати мали б завершити роботу з судовими позовами і перерахунком голосів. Цей термін встановлений законом від 1887 року. Дотримання крайнього терміну не є обов’язковим, але забезпечує впевненість у тому, що Конгрес не буде ставити під сумнів результати штату.

Після цієї дати Трамп, як і раніше ,зможе подавати позови, але судова кампанія стане ще складнішою, оскільки судді можуть сказати, що вже занадто пізно скасовувати результати.

«Safe Harbor Deadline – це встановлений термін, який зазвичай позначає останній день, коли штати повинні затвердити підсумки виборів. Однак продовження пов’язаних з виборами суперечок після 8 грудня не є чимось безпрецедентним», – йдеться в заяві Дженні Елліс.

Команда юристів Трампа втім може зіткнутися з новим викликом з боку Американської асоціації юристів. Понад 1500 юристів написали 8 грудня відкритого листа, в якому закликають асоціацію розслідувати поведінку команди юристів Трампа.

У листі стверджується, що адвокати передвиборчої кампанії Трампа зловживали судовим процесом, намагаючись підірвати суспільну довіру до результатів виборів, «що неминуче підірве конституційну демократію».

Президент США Дональд Трамп сам неодноразово робив необґрунтовані заяви про фальсифікацію виборів. Практично всі позови, подані кампанією Трампа, були відхилені судами нижчої інстанції по всій країні.