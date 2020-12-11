Контроль над Сенатом США і «курс президентства Байдена» на кону в другому турі в Джорджії

Другий тур виборів в американському штаті Джорджія визначить, хто буде контролювати Сенат США і законодавчий порядок денний під час президентства Джо Байдена. Голосування 5 січня протиставить двох чинних республіканців і їхніх суперників від Демократичної партії. Виборці Джорджії не обирали демократів у Сенат США останні 20 років, але на листопадових президентських виборах вони підтримали Байдена з перевагою в 12 тисяч голосів. Президент США Дональд Трамп атакував чесність виборчого процесу в Джорджії, не надавши переконливих доказів протилежного, і подав судові позови, щоб скасувати результати президентських виборів в цьому штаті, які зазнали поразки. (Відео: AP, Reuters)