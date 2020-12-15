«Душа Америки». Що сказав Байден після голосування колегії виборників і як реагує Трамп?

Колегія виборників США підтвердила перемогу демократа Джо Байдена у президентських виборах 2020 року. Це заперечило твердження Дональда Трампа про масштабні фальсифікації під час листопадового загальнонаціонального голосування. Уже кілька тижнів результати підрахунку голосів показували, що Байден отримав 306 голосів виборників при 270-ти необхідних для перемоги. Що ж сказав Байден, дізнавшись про результати голосування Колегії виборників? І як реагує Дональд Трамп?

«У боротьбі за душу Америки демократія перемогла», – заявив обраний президент Джо Байден увечері 14 грудня після того, як колегія виборників голосуванням підтвердила його перемогу на виборах. Настав час американцям «єднатися, загоювати рани», сказав він.

«Якщо хтось сумнівався, то зараз ми знаємо напевне, що глибоко у серцях американського народу живе ось що – демократія!», – проголосив Байден, звертаючись до народу Америки.

Байден уперше гостро засудив намагання президента Дональда Трампа та його прихильниківпідірвати довіру до результатів загальнонаціонального голосування, назвавши це «небувалим наступом на демократію».

Навіть зловживання владою не може зупинити мирного передавання влади у США, наголосив Байден кількома годинами після того, як виборники проголосували від кожного штату і від округу Колумбія.

«Народ проголосував. Наші установи витримали. Чесність наших виборів залишається неушкодженою», – сказав Байден під час промови у Вілмінґтоні в штаті Делавер.

Американці «знали, що вибори проходили під контролем, під їх контролем, що вони були чесними, вільними і справедливими, – заявив Байден. – Я щиро сподіваюся, що ми більше ніколи не побачимо, щоб хтось піддавався таким погрозам і образам, як на цих виборах».

«В Америці політики не беруть владу, люди дають їм її, – наголосив Джо Байден. – Вогонь демократії загорівся у цій країні вже дуже давно. І тепер ми знаємо, що ніщо – навіть пандемія або зловживання владою – не може загасити цей вогонь».

Колегі виборників дали Байдену 306 голосів, що значно більше мінімально необхідних для обрання – 270 голосів. Трамп здобув 232 голоси.

306 голосів – це стільки ж, скільки чотири роки тому отримав Дональд Трамп, перемігши свою суперницю від Демократичної партії – Гілларі Клінтон.

«Тоді президент Трамп, – нагадував Байден, – назвав таку кількість голосів виборників «обвальною перемогою». За його власними стандартами ця цифра означала тоді чітку перемогу, і я з повагою припускаю, що так само є і зараз».

Байден у промові згадав намагання Трампа і додав, що «повага до волевиявлення народу є основою демократії, навіть якщо комусь важко погоджуватися із результатами. Але це обов’язок тих, хто присягався захищати конституцію».

А що ж Дональд Трамп?

Президент Дональд Трамп одразу не коментував виступу Байдена, але 13грудня він написав у Twitter: «Штати, які виявили масштабне шахрайство з виборцями, усі вони, не можуть законно визнати ці голоси повними і правильними, не вчиняючи злочину, що підлягає жорстокому покаранню».

Він повторно поширив цей допис у понеділок зранку, коли колегія виборників починала голосувати.

Виборчий штаб Трампа і його прихильники подали десятки позовів, які судді відхилили.

Але пізніше 14 грудня чільний республіканський сенатор Джон Тун сказав, що «прийшов час рухатися далі» і що одразу після отримання 270 голосів Байден стане новообраним президентом, повідомило агентство Reuters.

Обрання Байдена також визнали інші сенатори – республіканці, зокрема Ліндсі Ґрем, Роб Портман, Рой Блант і Шеллі Мур Капіто.

Більшість законотворців від Республіканської партії ще не визнали перемогу Байдена.

При цьому Джо Байден уже заявив, що не хоче витрачати час на суперечки довкола виборів, а має намір зосередитися на нагальних проблемах таких як подолання епідемії коронавірусу та на підтримці економіки.

Що далі?

Результати голосування виборників 14 грудня надішлють до Вашингтона. А тоді, на спільній сесії Конгресу 6 січня, голоси виборників порахують і офіційно оголосять ім'я переможця президентських виборів 2020 року у США.

Процес передачі влади відбувається згідно із законом 1963 року про Передачу президентства. А саме, Генеральна адміністрація (GSA), установа, що опікується забезпеченням діяльності американського уряду, визначає, коли результати виборів є достатньо чіткими, щоб розпочати процес передачі влади.

Після того, коли GSA оголосить – хто ж виграв вибори, команда обраного президента зможе отримати доступ до урядової звітності, коштів на фінансування переходу влади і надіслати своїх представників для роботи з урядовими установами.

За традицією, урочиста церемонія присяги і вступу на посаду нового президента США відбувається 20 січня.

До того часу новообраний президент має призначити міністрів кабінету та скласти плани роботи. Члени кабінету, переважно, змінюються навіть тоді, коли президент залишається на другий термін.

Урочистості проводять публічно на сходах будівлі Капітолію – Конгресу США – у Вашингтоні. І лише після церемонії інавгурації новий президент вирушає до Білого дому – місця роботи і проживання президентів США, починаючи з 1800 року.

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