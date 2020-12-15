Генпрокурор США подав заяву про відставку

Генеральний прокурор США Вільям Барр подав заяву про свою відставку на тлі напруженості у відносинах із Дональдом Трампом через безпідставні заяви американського президента про фальсифікацію виборів. Це сталося в день, коли колегія виборників підтвердила перемогу демократа Джо Байдена над Трампом.

Трамп повідомив про відставку 14 грудня – після зустрічі з Барром у Білому домі. Президент опублікував заяву про відставку Барра разом із твітом, у якому говорилося, що він мав «дуже приємну зустріч» із Барром, який був одним із найвідданіших союзників президента. Його останнім днем на роботі буде 23 грудня. Трамп сказав, що його відносини з Барром «були дуже хорошими».

На початку грудня Трамп був незадоволений, коли Барр заявив, що Міністерство юстиції не виявило широкомасштабної фальсифікації виборів 3 листопада, яка могла б змінити результат голосування. Трамп також був незадоволений тим, що Міністерство юстиції не оголосило публічно про розслідування щодо сина Джо Байдена Гантера перед виборами.