Міністр юстиції США: до інформації від України треба ставитися дуже обережно

Міністр юстиції США Вільям Барр підтвердив, що американське Міністерство юстиції отримало інформацію від особистого адвоката президента США Дональда Трампа Руді Джуліані напередодні листопадових виборів. Водночас, за його словами, всьому, що надходить з України, не можна довіряти беззастережно.

Як повідомляє агентство Reuters, Барр заявив про це на пресконференції після того, як голова юридичного комітету Сенату Ліндсі Ґрем в ефірі CBS News сказав, що Міністерство юстиції розпочало процес, тому Джуліані може надати інформацію, і міністерство визначить, чи її можна верифікувати.

«Ми маємо бути дуже обережними в тому, що стосується будь-якої інформації з України. В Україні є дуже багато порядків денних. Є багато течій, і ми не можемо беззастережно довіряти всьому, що отримуємо з України», – сказав Барр.

Барр додав, що Міністерство юстиції почало процес, у рамках якого приймає й оцінює інформацію стосовно України, зокрема ту, яку може надати Джуліані.

При цьому заступник директора ФБР Девід Боудіч не уточнив, чи йдеться про офіційне розслідування щодо Байденів.

Минулого тижня Сенат проголосував за виправдання президента США у процесі про імпічмент. Трампа звинувачували у зловживанні повноваженнями і перешкоджанні розслідуванню Конгресу через те, що під час телефонної розмови він попросив українського президента Володимира Зеленського почати розслідування діяльності політичного опонента Трампа Джо Байдена і його сина Гантера, який працював в енергетичній компанії в Україні.

Адвокат Трампа Джуліані шукав інформацію про Байденів в Україні.