Україна висловлює надію після виправдання Трампа – світова преса

Американський діловий журнал Forbes пише про сподівання України перевести увагу з імпічменту президента США на бізнесові відносини зі Сполученими Штатами.

Вебсайт міжнародного французького радіо RFI пише про критику з боку ОБСЄ українського закону про дезінформацію.

Португальське видання Visão повідомляє про дипломатичний скандал, який виник між Україною і Португалією щодо етикетки португальського вина.

Американський діловий журнал Forbes друкує статтю «Україна зітхає з полегшенням і висловлює надію після виправдання Трампа». Видання зазначає, що після місяців занурення до перипетій американської внутрішньої політики Україна врешті відчуває полегшення після виправдання президента Дональда Трампа у ході слухань щодо імпічменту. Київ за цих обставин сподівається, що центр уваги у відносинах зі Сполученими Штатами просунеться від кризового стану до більш прагматичного виміру. Далі Forbes наводить слова директора департаменту політики та комунікації українського МЗС Олексія Макеєва, який каже, що Україна була змушена «плисти проти сильної течії» аби не бути втягнутою до виру внутрішніх обговорень у США. Макеєв також висловив сподівання, що Україну не будуть використовувати як гральну карту у внутрішній політичній грі. Видання нагадує своїм читачам, що Україна опинилась у центрі звинувачень, які призвели до слухань про імпічмент президента Трампа, який попросив президента України Володимира Зеленського оголосити про початок корупційного розслідування, пов’язаного з його суперником з демократичної партії Джо Байденом, при цьому затримавши надання військової допомоги Києву.

Forbes пише, що нині Україна сподівається на те, що відносини зі США просунуться до нової стадії. Далі американське видання зазначає, що держсекретар США Майк Помпео, який відвідав Україну лише за кілька днів до голосування з питання про імпічмент у Конгресі США, неодноразово наголошував на важливості України для Сполучених Штатів. Помпео, зокрема, заявив, що Україна це не лише географічне серце Європи, а й бастіон між свободою й авторитаризмом у східній Європі. Держсекретар США також додав, що підтримка Сполученими Штатами України є непохитною. Майк Помпео разом із тим визначив Україну як дедалі більший ринок для американського експорту, і багато хто у Києві сподівається, що економіка посяде центральне місце в обопільних відносинах. Американське видання підсумовує, що відтепер, із завершенням справи про імпічмент президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, Україна висловлює сподівання, що новим центром уваги у відносинах зі США буде саме бізнес.

Твіт: «Україна зітхає з полегшенням і висловлює надію після виправдання Трампа»

Вебсайт міжнародного французького радіо RFI містить матеріал під назвою «ОБСЄ застерігає Україну щодо закону про дезінформацію». Французькі радіомовники повідомляють, що, згідно з представниками Організації з безпеки і співробітництва у Європі, ухвалення нового закону, спрямованого на приборкання дезінформації в Україні, може становити ризик для свободи слова. Далі пояснюється, що оприлюднений президентом України Володимиром Зеленським новий український законопроєкт криміналізує «розповсюдження дезінформації» на тлі конфлікту з підтримуваними Росією сепаратистами на сході країни. Новий закон також передбачає призначення державного посадовця, який би вирішував, яка інформація є неправдивою.

RFI веде далі, зазначаючи, що, згідно з тим законопроєктом, навмисне розповсюдження дезінформації може каратися вироками до 7 років позбавлення волі або великими штрафами. Французькі радіомовники наводять слова представника відділу свободи засобів інформації при ОБСЄ Гарлема Дезіра, який каже, що цілком розуміє потребу боротьби з дезінформацією чи маніпуляціями у контексті України і конфлікту, водночас вважаючи цей підхід не зовсім правильним. Усе це, на думку Дезіра, може поставити під загрозу свободу мас-медіа і свободу слова в Україні. RFI пише, що новий законопроєкт уже викликав критику з боку представників неурядових організацій, і ба навіть законодавців від партії президента Зеленського. Тим часом, як пише французький вебсайт, опоненти кремлівського режиму, у свою чергу, звинувачують російських представників у поширенні пропаганди і дезінформації, і у втручанні до внутрішніх справ України.

Твіт: «ОБСЄ застерігає Україну щодо закону про дезінформацію»

Португальське видання Visão публікує статтю «Португальське вино стало причиною дипломатичного скандалу з Україною». Йдеться про етикетку португальського червоного вина Guarda Rios, на якій зображена мапа Європи. Саме на цій мапі Україну подають без Криму, захопленого, як пише тижневик, Росією у 2014 році. Посол України в Португалії висловила своє нерозуміння того, що сталося. Посол Інна Огнівець надіслала листа до португальської компанії, яка виробляє це вино. У своєму листі Огнівець висунула вимогу виправити етикетки цього вина, бо, за словами посла України, «карта Європи, подана на етикетці вина Guarda Rios, вводить в оману покупців щодо статусу Кримського півострова, який є частиною території України».

«З великим нерозумінням я дивлюсь на етикетку, на якій Україна подана без Кримського півострова, невід’ємної частини її території. Міжнародна спільнота, включно з Португалією, підтримує територіальну цілісність України, проголосувавши за відповідну резолюцію ООН», – йдеться у листі посла України Інни Огнівець до президента компанії Педру де Меллу.

Лісабонський тижневик, у свою чергу, звернувся до компанії-виробника того вина, і представники португальських виноробів запевнили, що були вельми здивовані помилкою, у якій, за їхніми словами немає жодного політичного підтексту. Зокрема, висувається теза про те, що етикетки цього вина були надруковані значно раніше за спалах україно-російського конфлікту. Етикетки вина Guarda Rios, згідно з директором відділу громадських зв’язків португальської компанії Ґонсало Хібейрінью душ Сантушем, були виготовлені ще 2004 року.

Твіт: «Уже забагато випили…»