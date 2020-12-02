Мін’юст США не виявив доказів фальсифікацій, здатних вплинути на результат виборів

Генеральний прокурор США Вільям Барр заявив у вівторок, що Міністерство юстиції не виявило доказів масштабних фальсифікацій результатів голосування, які могли б змінити результат президентських виборів 2020 року.

Заява Бара прозвучала на фоні неодноразових тверджень президента США Дональда Трампа про фальсифікації і про те, що його перемога на виборах була вкрадена.

В інтерв’ю агентству Associated Press Барр повідомив, що генеральна прокуратура і агенти ФБР проводять розслідування конкретних скарг, зокрема, заяви Трампа про те, що електронні машини для голосування нібито спотворили волю виборців. Однак «поки ми не бачили фальсифікацій в тому масштабі, який привів би до іншого результату виборів», – наголосив генпрокурор США.

Вільям Барр завжди вважався одним з найбільш відданих союзників президента Трампа. Перед виборами він неодноразово говорив про те, що широкомасштабне голосування поштою може бути особливо вразливим для фальсифікацій.

Минулого місяця Барр видав директиву для прокурорів по всій країні, що дозволяє їм розслідувати будь-які «істотні звинувачення» у порушеннях, допущених при голосуванні. Цей наказ надав прокуратурі можливість діяти всупереч звичній політиці Міністерства юстиції, яка забороняє проводити такі розслідування до офіційного визнання підсумків виборів.

Штаб Трампа подав кілька судових позовів у ключових для результату виборів штатах, намагаючись оскаржити підсумки голосування. Однак ці позови неодноразово відхилялися, зокрема й суддями-республіканцями, які визнавали скарги необґрунтованими.

Вчора штат Вісконсін після часткового перерахунку голосів сертифікував перемогу кандидата від демократів Джо Байдена на президентських виборах. Того ж вечора команда Трампа подала позов до Верховного суду штату Вісконсін, вимагаючи визнати недійсними понад 221 тисячу бюлетенів.

Для обрання президентом Сполучених Штатів кандидату необхідно набрати 270 голосів у колегії вибірників. Байден за підсумками голосування 3 листопада забезпечив собі 306 таких голосів, у Трампа – 232. Офіційно переможця президентських виборів США буде оголошено 14 грудня на засіданні колегії вибірників.