У штатах Вісконсин та Арізона офіційно підтвердили перемогу Байдена

Офіційні особи штатів Вісконсин та Арізона засвідчили перемогу обраного президента Джо Байдена.

У Вісконсіині після часткового перерахування голосів підтвердили, що Байден випередив чинного президента більш ніж на 20 тисяч голосів.

Губернатор штату Тоні Еверс підписав свідоцтво про завершення виборчого процесу 30 листопада.

Кампанія Трампа заплатила 3 мільйони доларів за перерахунок голосів, який враховував тільки голоси, віддані в двох найбільших демократичних округах Вісконсина. Результат збільшив перевагу Байдена на 87 голосів.

Трамп пообіцяв подати позов, щоб анулювати результати. Для апеляції в нього є п’ять днів.

Трамп і його команда юристів без доказів стверджували, що на виборах були широко поширені фальсифікації і незаконна діяльність. Під час затяжного судового процесу у Вісконсині необхідно було б визнати недійсними до 238 тисяч бюлетенів, щоб скасувати результат. Навіть у випадку успіху 10 голосів колегії вибірників штату було б недостатньо, щоб звести нанівець загальну перемогу Байдена, який переміг з 306 голосами виборників проти 232 у Трампа.

Судові позови Трампа зазнали невдачі і в інших штатах, наприклад, в Арізоні, Джорджії, Мічигані, Неваді та Пенсильванії.

30 листопада влада Арізони також засвідчила перемогу Байдена у цьому штаті з перевагою у 10 457 голосів. Байден – лише другий демократ за 70 років, який переміг в Арізоні.