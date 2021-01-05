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05 січня 2021, Київ 08:05
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Трамп тиснув на чиновника у штаті Джорджія «знайти» голоси за нього, можливо, порушивши закон

Трамп тиснув на чиновника у штаті Джорджія «знайти» голоси за нього, можливо, порушивши закон
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Трамп тиснув на чиновника у штаті Джорджія «знайти» голоси за нього, можливо, порушивши закон

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Витік аудіозапису телефонної розмови між президентом Дональдом Трампом і держсекретарем штату Джорджія Бредом Раффенсперґером спричинило політичний буревій і називається можливим злочином. Трамп чинив тиск на Раффенсперґера, республіканця і високопоставленого чиновника на виборах, щоб той «знайшов» для нього достатньо голосів, щоб виграти президентські перегони у тому південному штаті США. Експерти з правових питань вважають, що заяви Трампа під час телефонної розмови є порушенням федеральних законів і законів штату і свідчать про втручання у вибори. Під час телефонної розмови 2 січня, яку багато хто вважає безпрецедентною, Трамп також, схоже, погрожував Раффенсперґеру, якщо той не вдасться до дій, яких Трамп вимагав. (Відео RFE/RL, Reuters, AFP, AP)

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