Доступність посилання

Sister Sites
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
05 листопада 2020, Київ 19:19
Фотогалереї

Вибори у США: американці вийшли на вулиці з протестами (фото)

У США на наступний день після виборів президента країни люди вийшли на вулиці в різних містах, вимагаючи справедливого підрахунку голосів у відповідь на наразі невизначені результати виборів.

3 листопада відбулися вибори 46-го президента США. За виборчим законодавством, американці обирають наступного лідера не шляхом прямого голосування, а через структуру, відому як колегія виборників, де штати представлені пропорційно до кількості їхнього населення. Для перемоги кандидатові необхідно набрати як мінімум 270 голосів виборників, загальне число яких 538. Кандидатом від Демократичної партії є Джо Байден. Чинний президент Дональд Трамп – кандидат від Республіканської партії.

Результати президентських перегонів досі рахують.





Демонстранти біля міської ратуші у Філадельфії,&nbsp;штат Пенсильванія
1 Демонстранти біля міської ратуші у Філадельфії, штат Пенсильванія
Заступники шерифа округу Марікопа під час мітингу в Феніксі, штат Арізона
2 Заступники шерифа округу Марікопа під час мітингу в Феніксі, штат Арізона
Жінка в масці протестує в Лос-Анджелесі
3 Жінка в масці протестує в Лос-Анджелесі
Поліція під час протесту на вулицях Лос-Анжелесі&nbsp; &nbsp;
4 Поліція під час протесту на вулицях Лос-Анжелесі 

 
Працівники швидкої допомоги надають допомогу пораненому чоловіку, затриманому поліцією під час протесту в Сіетлі, штат Вашингтон
5 Працівники швидкої допомоги надають допомогу пораненому чоловіку, затриманому поліцією під час протесту в Сіетлі, штат Вашингтон
Демонстрантка зі зброєю під час протесту в Портленді, штат Орегон
6 Демонстрантка зі зброєю під час протесту в Портленді, штат Орегон
Кеті Карлсон із плакатом під час протесту в парку в Канзас-Сіті
7 Кеті Карлсон із плакатом під час протесту в парку в Канзас-Сіті
Девід Габіг, праворуч, стоїть на сходах адміністративної будівлі в центрі Пітсбургу під час зібрання на підтримку підрахунку голосів виборців
8 Девід Габіг, праворуч, стоїть на сходах адміністративної будівлі в центрі Пітсбургу під час зібрання на підтримку підрахунку голосів виборців
Люди демонструють свого песика для фотографування, коли вони чекають на результат президентських виборів, Таймс-сквер в районі Манхеттена в Нью-Йорку
9 Люди демонструють свого песика для фотографування, коли вони чекають на результат президентських виборів, Таймс-сквер в районі Манхеттена в Нью-Йорку
Під час мітингу &laquo;Підрахуй кожен голос&raquo; в районі Манхеттена в Нью-Йорку на наступний день після виборів президента США
10 Під час мітингу «Підрахуй кожен голос» в районі Манхеттена в Нью-Йорку на наступний день після виборів президента США
Під час акції з вимогою справедливого підрахунку голосів президентських виборів, Філадельфія, штат Пенсильванія
11 Під час акції з вимогою справедливого підрахунку голосів президентських виборів, Філадельфія, штат Пенсильванія

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG