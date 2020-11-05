Вибори у США: американці вийшли на вулиці з протестами (фото)

У США на наступний день після виборів президента країни люди вийшли на вулиці в різних містах, вимагаючи справедливого підрахунку голосів у відповідь на наразі невизначені результати виборів.
3 листопада відбулися вибори 46-го президента США. За виборчим законодавством, американці обирають наступного лідера не шляхом прямого голосування, а через структуру, відому як колегія виборників, де штати представлені пропорційно до кількості їхнього населення. Для перемоги кандидатові необхідно набрати як мінімум 270 голосів виборників, загальне число яких 538. Кандидатом від Демократичної партії є Джо Байден. Чинний президент Дональд Трамп – кандидат від Республіканської партії.
Результати президентських перегонів досі рахують.
3 листопада відбулися вибори 46-го президента США. За виборчим законодавством, американці обирають наступного лідера не шляхом прямого голосування, а через структуру, відому як колегія виборників, де штати представлені пропорційно до кількості їхнього населення. Для перемоги кандидатові необхідно набрати як мінімум 270 голосів виборників, загальне число яких 538. Кандидатом від Демократичної партії є Джо Байден. Чинний президент Дональд Трамп – кандидат від Республіканської партії.
Результати президентських перегонів досі рахують.