Штаб Трампа просить Верховний суд зупинити підрахунок у Пенсільванії, Байден каже про перемогу

Переможець президентських виборів в США досі невідомий. Результати залежать від декількох штатів, де ще не закінчений підрахунок бюлетенів, відправлених поштою. Штаб Дональда Трампа просить Верховний суд США зупинити підрахунок у штаті Пенсільванія, а Джо Байден стверджує, що він перемагає. Подробиці передає «Голос Америки».

Президент Дональд Трамп і його суперник-демократ Джо Байден перемогли в штатах, де їх перемога була очікуваною, прагнучи отримати більшість у колегії вибірників, яка і визначає, кому дістається Білий дім у системі непрямої демократії, яка діє у США.

Однак результати виборів, як і раніше невідомі в декількох штатах: Джорджії і Пенсільванії на сході країни, в Арізоні і Неваді – на заході.

Виборчі органи продовжують підрахунок мільйонів голосів, частина з яких була подана у 3 листопада прямим голосуванням, але набагато більше – протягом декількох тижнів дострокового голосування поштою.

Трамп лідирував у Джорджії і Пенсільванії, а Байден у згаданих західних штатах, але остаточні результати поки неясні.

На початку підрахунку голосів Байден відставав у Вісконсині (10 вибірників) і Мічигані (16 вибірників), але потім переміг у Вісконсині і лідирує у Мічигані.

Керівник передвиборного штабу Трампа Білл Степін заявив, що «з деяких округів в Вісконсині надходили повідомлення про порушення, які викликають серйозні сумніви в достовірності результатів».

«Президент перебуває в рамках порогових значень, що дозволяють вимагати перерахунку, і ми негайно на це підемо», – додав Степін.

Крім того штаб Трампа попросив Верховний суд США втрутитися в підрахунок голосів в Пенсільванії.

Трамп і Байден – обоє упевнені у перемозі

У другій половині дня 3 листопада, коли електоральні шанси Байдена підвищилися, він заявив журналістам, що не буде передчасно оголошувати про перемогу, але додав: «Ми віримо, що коли підрахунок завершиться, ми опинимося переможцями. Я відчуваю себе дуже добре».

Байден підкреслив, що «кожен голос повинен бути підрахований» у тих штатах, де результат залишається невизначеним.

Помічник Трампа Степін теж висловився: «Ми вважаємо, що якщо підрахувати всі законно подані бюлетені, то президент переможе».

За його словами, всі ЗМІ, які оголосили про перемогу Байдена в Арізоні, «просто не мають рації», і що, врешті-решт, Трамп переможе в цьому штаті з різницею в 30 тисяч голосів.

На даний момент Байден має 224 голосами вибірників, в той час як Трамп – 213.

Для перемоги їм потрібно отримати 270, оскільки всього в колегію вибірників увійдуть 538 осіб.

Переможець визначається за підсумками голосування в кожному з 50 штатів і столиці країни – Вашингтоні.

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