Вибори у США: кампанія Трампа вимагає зупинити підрахунок у штаті Мічиган

Кампанія президента США Дональда Трампа подала судовий позов із вимогою зупинити підрахунок виборчих бюлетенів, поданих у штаті Мічиган на виборах 3 листопада. Автори позову стверджують, що представникам кампанії Трампа було відмовлено в спостереженні за підрахунком.

«Сьогодні ми подали позов до Мічиганського суду про припинення підрахунку, поки не буде наданий необхідний доступ. Ми також вимагаємо переглянути ті бюлетені, які були відкриті та підраховані в той час, коли ми не мали значущого доступу», – йдеться у заяві кампанії 4 листопада.

Майже через добу після того, як виборчі дільниці на східному узбережжі США закрилися, результати Трампа і його конкурента Джозефа Байдена залишаються близькими в кількох штатах.

Мільйони бюлетенів, надісланих поштою, ще не підраховані, тому жодний із кандидатів не отримав 270 голосів у колегії виборників, необхідних для перемоги.

З п’яти штатів, де все ще триває боротьба, Трамп випереджає суперника в Джорджії та Пенсильванії, натомість Байден має незначну перевагу в Аризоні, Мічигані та Неваді.

Якщо Байден утримає перевагу в цих трьох штатах, 77-річний колишній віцепрезидент здобуде достатню кількість голосів виборників, щоб перемогти.

Мічиган має 16 голосів у колегії виборників і вважається одним із ключових штатів у протистоянні Трампа і Байдена. Після підрахунку 92% голосів Байден має перевагу на 46 тисяч голосів, підраховано понад 5,2 мільйона бюлетенів.