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04 листопада 2020, Київ 17:26
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Трамп і Байден. Кожен каже, що якраз він виграє вибори. Та результати поки що неясні – відео

Трамп і Байден. Кожен каже, що якраз він виграє вибори. Та результати поки що неясні – відео
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Трамп і Байден. Кожен каже, що якраз він виграє вибори. Та результати поки що неясні – відео

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Виборчі дільниці в Сполучених Штатах закрилися ввечері 3 листопада за місцевим часом, але чимала кількість виборчих бюлетенів все ще підраховується. Рано вранці 4 листопада стало зрозуміло, що жоден із кандидатів у президенти не здобув вирішальної перемоги. Кандидат у президенти Джо Байден сказав, що він «на шляху» до перемоги, а президент Дональд Трамп передчасно заявив, що переміг він, і повторив свої твердження про те, що голосування через пошту було начебто зіпсоване через шахрайство. (Відео Reuters)

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