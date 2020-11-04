Виборчі дільниці в Сполучених Штатах закрилися ввечері 3 листопада за місцевим часом, але чимала кількість виборчих бюлетенів все ще підраховується. Рано вранці 4 листопада стало зрозуміло, що жоден із кандидатів у президенти не здобув вирішальної перемоги. Кандидат у президенти Джо Байден сказав, що він «на шляху» до перемоги, а президент Дональд Трамп передчасно заявив, що переміг він, і повторив свої твердження про те, що голосування через пошту було начебто зіпсоване через шахрайство. (Відео Reuters)