Трамп і Байден ідуть на виборах із невеликим відривом: є суперечки

Початкові результати голосування на президентських виборах у США показують, що чинний президент Дональд Трамп і його суперник Джо Байден, змагаючись за наступний чотирирічний президентський термін, йдуть з невеликим розривом. Подробиці повідомляє «Голос Америки».

Усі виборчі дільниці у США зачинилися вчасно, процес голосування на президентських виборах-2020 успішно завершився.

О першій годині ночі за Східно-американським часом закрилися останні виборчі дільниці найзахіднішого континентального штату США – Аляски.

А от процес підрахунку голосів виборців триває і, за прогнозами експертів, остаточних результатів виборів треба буде чекати від одного до декількох днів, а можливо й тижнів, якщо будуть судові розгляди.

Це пов'язано з тим, що у цьогорічних виборах президента США рекордна кількість виборців голосували достроково поштою.

У деяких штатах бюлетені з дострокового голосування починають рахувати лише в офіційний день виборів.

Чи було втручання і порушення?

Виконувач обов’язків міністра внутрішньої безпеки США Чед Вулф сказав журналістам, що ознак успішного втручання іноземних сил в американські вибори немає.

ФБР повідомляє, що розслідує автоматизовані телефонні дзвінки, які у деяких штатах відохочували виборців від голосування, але великих протистоянь чи заворушень, яких побоювалися у США в день виборів, не було.

Вибори до Сенату

Як і передбачали оглядачі, демократи напевне збережуть більшість у Палаті представників, але остаточна розстановка сил у Сенаті буде відома після визначення переможців у низці округів.

Лідер республіканської більшості у Сенаті Мітч Макконнелл виграв право на сьомий шестирічний термін.

Висока явка

Громадяни США цього року проявили немалий інтерес до виборів і скористалися своїм правом голосу.

На багатьох виборчих дільницях стояли черги.

Понад 101 мільйон американців проголосували достроково, зокрема, щоб уникнути скупчень в умовах епідемії коронавірусу

Загальна кількість громадян, які взяли участь у цих президентських виборах, може досягти рекордних 150 мільйонів, або навіть більше.

Опитування виборців компанією Edison Research дає підстави вважати, що Трамп у порівнянні з 2016 роком домігся збільшення підтримки в усіх расових групах серед чоловіків і жінок, окрім білих чоловіків.

Трам і Байден

У короткому виступі відразу після початку нової доби Джо Байден закликав своїх прихильників не втрачати віри, заявивши, що він упевнений у своїх шансах на перемогу.

«Я з оптимізмом оцінюю результати. Ми знаємо, що через безпрецедентне поштове і дострокове голосування підрахунок займе якийсь час. Нам потрібно зберігати терпіння. Все не закінчено, поки не буде підрахований кожен голос», – сказав Байден.

Дональд Трамп використовував свій канал у мережі Twitter, щоб висловити безпідставні заяви про крадіжку голосів. Офіційні представники державних виборчих органів заявляють, що такі твердження необґрунтовані, і що легальний підрахунок бюлетенів усе ще триває.

За повідомленнями ЗМІ, мова може йти про десятки тисяч непідрахованих досі виборчих бюлетенів заочного голосування в чотирьох ключових штатах – Пенсільванії, Вісконсині, Мічигані і Джорджії.

Саме через підрахунок голосів у цих штатах результат виборів зберігає невизначеність.

Дональд Трамп припустив, що доля цих бюлетенів буде вирішуватися в суді.

«По правді кажучи, ми перемогли на цих виборах», – заявив чинний президент США.

Керівник передвиборного штабу Байдена Джен О'Меллі Діллон назвала висловлювання Дональда Трампа «безпрецедентними і некоректними».

«Якщо президент звернеться до суду в спробі перешкодити належному підрахунку голосів, то у нас є групи юристів, готові чинити опір цим спробам», – заявила О'Меллі Діллон.

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