Добігає кінця голосування на президентських виборах у США

Опівночі за Східно-американським часом закрилися всі виборчі дільниці в острівному штаті США – на Гавайських островах. Також частково закрилися дільниці для голосування у найзахіднішому континентальному штаті країни – Алясці. Остаточно голосування завершиться там через годину, повідомляє Голос Америки. Американці стежать за оприлюдненням даних про підрахунок голосів. Різниця у часі між Києвом і Нью-Йорком – 7 годин.

Перед 8-ю годиною ранку за Київським часом на президентських виборах у США Дональд Трамп перемагає у декількох ключових штатах:

у Пенсільванії (57,1% при 59% підрахованих голосів),

у Мічигані (53,9% при 55% підрахованих голосів),

у Вісконсіні (51,7% при 77% підрахованих голосів)

у Північній Кароліні (50,1% при 94% підрахованих голосів).

Джо Байден, за попередніми даними, перемагає в штатах Вірджинія і Арізона.

За результатами обробки 97% бюлетенів, Дональд Трамп здобуває перемогу над Джо Байденом в штаті Айова.

Дональд Трамп здобув перемогу в штаті Огайо, а також в одному з найбільших штатів США – Техасі.

За багато років жоден із кандидатів у президенти США від Республіканської партії не завойовував Білий дім, не вигравши вибори в штаті Огайо.

В Арізоні після обробки 73% бюлетенів кандидат від Демократичної партії США колишній астронавт Марк Келлі здобуває перемогу в боротьбі за місце в Сенаті США над чинним сенатором-республіканкою, в минулому членом Палати представників і пілотом ВПС США, Мартою Максаллі.

За інформацією Associated Press, за Келлі проголосували 55%, за Максаллі – 45% виборців.

Згідно з прогнозами відразу декількох агентств, Джо Байден очікувано стане переможцем виборів у всіх трьох штатах Західного узбережжя –Каліфорнії, Орегоні і Вашингтоні, які в сумі можуть принести кандидату від демократів 74 голоси вибірників.

На даний момент Байден лідирує у:

Каліфорнії із 65,7% голосів (підраховано 17% бюлетенів),

в Орегоні з 62% (підраховано 64% бюлетенів)

у Вашингтоні з 54,1% голосів виборців (підраховано 31% бюлетенів).

Зараз у Байдена в активі 207 голосів вибірників, у Трампа – 148.

Перемога в штаті Флорида і 29 голосів вибірників, попередньо, за Дональдом Трампом: підраховано вже 97% голосів, і чинний президент впевнено лідирує з 51,3%. Перевагу Джо Байдену віддали 47,8% виборців у Флориді. Чинний конгресмен-республіканець Метт Гец переміг в боротьбі за місце в Палаті представників: за нього проголосували 64,79% виборців у Флориді, його супернику-демократу Філу Еру дісталося 33,86% голосів на момент підрахунку 99% бюлетенів.

На 23-ю годину за Східно-американським часом закрилися виборчі дільниці в тихоокеанських штатах Каліфорнія і Вашингтон. Крім того остаточно закрилися всі дільниці для голосування в сусідньому штаті на західному узбережжі США – Орегоні і в північно-західному штаті Айдахо. Всі ці штати разом узяті принесуть учасникам президентських перегонів 78 голосів в Колегії вибірників. Також тут обираються двох сенаторів і 69 членів Палати представників Конгресу США.

Згідно із повідомленнями «Ассошіейтед пресс», Байден є передбачуваним переможцем виборів в Нью-Мексико, Нью-Йорку, Вірджинії, Вермонті, Іллінойсі, Меріленді, Делавері, Нью-Джерсі, Коннектикуті, Род-Айленді, Массачусетсі, Колорадо і окрузі Колумбія.

За прогнозами Fox News, Дональд Трамп здобуде перемогу в штатах Арканзас, Кентуккі, Індіана, Західна Вірджинія, Теннессі, Алабама, Міссісіпі, Міссурі, Північна Дакота, Південна Дакота, Південна Кароліна, Вайомінг, Луїзіана, Канзас і Оклахома, а також отримає більшість голосів вибірників в Небрасці.

Зараз вся увага прикута до шести штатів: Арізони Флориди, Мічигану, Північної Кароліни, Пенсільванії і Вісконсіну. Результат голосування в цих штатах стане вирішальним для визначення імені переможця. На ці штати доводиться 101 з 270 голосів вибірників, необхідних для перемоги на виборах президента.

На цих виборах понад 100 мільйонів чоловік проголосували достроково – поштою або на виборчих дільницях.

Через це результати підрахунку голосів буде тривати довше, аніж зазвичай, а остаточні результати стануть відомими не одразу, а протягом декількох днів або навіть тижнів.

Обидві сторони заявили, що готові до юридичних баталій для визначення переможця.

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