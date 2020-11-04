Президентські вибори у США: останні дані і рекордна явка міленіалів та представників покоління Z

У США проходять президентські вибори. Від вибору американців залежить хто ж саме – Дональд Трамп чи Джо Байден – керуватиме країною наступні роки. Уже ясно, що вибори-2020 мають ряд особливостей. І це не лише те, що вибори проходять в умовах розгортання епідемії коронавірусу. Особливим є те, що уперше у виборах бере участь багато представників покоління Z , яке вважали аполітичним.

Різниця у часі між Нью-Йорком та Києвом складає +7 годин​. Доба прямого голосування на президентських виборах у США добігає кінця.

Коротко – останні дані

Перемога в штаті Флорида і 29 голосів вибірників, попередньо, за Дональдом Трампом: підраховано вже 97% голосів, і чинний президент впевнено лідирує з 51,3%. Перевагу Джо Байдену віддали 47,8% виборців у Флориді. Чинний конгресмен-республіканець Метт Гец переміг в боротьбі за місце в Палаті представників: за нього проголосували 64,79% виборців у Флориді, його супернику-демократу Філу Еру дісталося 33,86% голосів на момент підрахунку 99% бюлетенів.

На 23-ю годину за Східно-американським часом закрилися виборчі дільниці в тихоокеанських штатах Каліфорнія і Вашингтон. Крім того остаточно закрилися всі дільниці для голосування в сусідньому штаті на західному узбережжі США – Орегоні і в північно-західному штаті Айдахо. Всі ці штати разом узяті принесуть учасникам президентських перегонів 78 голосів в Колегії вибірників. Також тут обираються двох сенаторів і 69 членів Палати представників Конгресу США.

Згідно із повідомленнями «Ассошіейтед пресс», Байден є передбачуваним переможцем виборів в Нью-Мексико, Нью-Йорку, Вірджинії, Вермонті, Іллінойсі, Меріленді, Делавері, Нью-Джерсі, Коннектикуті, Род-Айленді, Массачусетсі, Колорадо і окрузі Колумбія.

За прогнозами Fox News, Дональд Трамп здобуде перемогу в штатах Арканзас, Кентуккі, Індіана, Західна Вірджинія, Теннессі, Алабама, Міссісіпі, Міссурі, Північна Дакота, Південна Дакота, Південна Кароліна, Вайомінг, Луїзіана, Канзас і Оклахома, а також отримає більшість голосів вибірників в Небрасці.

Зараз вся увага прикута до шести штатів: Арізони Флориди, Мічигану, Північної Кароліни, Пенсільванії і Вісконсіну. Результат голосування в цих штатах стане вирішальним для визначення імені переможця. На ці штати доводиться 101 з 270 голосів вибірників, необхідних для перемоги на виборах президента.

Чи прийшла на вибори президента США молодь?

У президентських виборах у США взяла участь рекордна кількість виборців, які представляють покоління так званих міленіалів та покоління Z. вважають експерти. Тенденція до збільшення участь у виборцях цих груп вже спостерігалась на проміжних виборах у 2018 році.

«Чимало студентів повернулися у свої рідні міста, тому вони, швидше за все, зможуть легко проголосувати. Політичні кампанії справді прагнуть, щоб молоді люди ставали лідерами та боролися за свої цінності та власне бачення їх громад, тому я думаю, що цей фактор мав досить важливу роль у залученні молодих виборців у цілому у країні цього року», – вважає Джош Катнер, студент старших курсів університету Джорджа Вашингтона і голова об'єднання республіканців коледжа GW.

Серед майже 240 мільйонів виборців, які сьогодні мають право голосу у Сполучених Штатах, близько 20% складають особи віком від 18 до 29 років, які можуть проголосувати на цих виборах, розповідає Еббі Кіса, з Центру інформації та досліджень щодо громадської освіти та участі (CIRCLE) в Університеті Тафтса в Медфорді, штат Массачусетс.

За даними CIRCLE, понад 7 мільйонів молодих людей вже проголосували достроково.

Кількість молодих виборців у Флориді, Північній Кароліні, Міннесоті, Пенсильванії та Мічигані вже перевищила «кількість голосів, якою у 2016-му році вимірювалась перевага переможця виборів над стороною, як програма вибори, у кожному із цих штатів», зазначається на веб-сайті CIRCLE.

До молодих виборців відносять так званих міленіалів, які народилися між 1985 і 1995 роками, та покоління Z, до якого відносять людей народжених у 1996 році та пізніше.

Яка роль молоді у президентських виборах у США?

Є чимало причин вважати, що збільшення участь молоді у виборах відіграє значну роль у виборах 2020 у США

Для молоді надзвичайно важливим є вирішення таких проблем як:

виплата банківських позичок на освіту;

доступна медична допомога;

кліматичні зміни та екологія;

сталий економічний розвиток;

припинення насильства з використанням вогнепальної зброї і загалом безпечність світу.

Серед представників покоління Z (віком від 18 до 23 років) 61% заявили, що планують проголосувати за політиків-демократів. Серед тієї самої вікової групи 22% заявили, що планують голосувати за республіканців, повідомив у травні цього року дослідницький центр Pew, який базується у столиці США.

«Явка молодих виборців є надзвичайно важливою на цих виборах, бо на їх підтримку можуть претендувати обидві партії, і демократи, і республіканці», – написав в електронному листі Семюел Кауфман, студент середньої школи у штаті Техас. Кауфман також зазначив, що проголосував достроково.

«Нове покоління виборців також більш толерантне і сприймає громадянські права, більше, ніж попереднє покоління», – сказав він.

«Якщо вони проголосують на виборах, може розпочатись нова ера кардинальних змін».

«Цього року ми спостерігаємо, що молоді люди вірять у власну силу», - сказала Еббі Кіса із Університету Тафтс.

«Ми також бачимо, що пандемія допомогла багатьом молодим людям, майже 45 відсоткам, побачити, що рішення, які ухвалюють переможці виборів, впливають на їх власне повсякденне життя, і це урок, який вони засвоїли за останні кілька місяців», – каже Кіса.

Бен Келлі, молодий виборець з Іллінойсу, заявив, що соціальні медіа мають ключове значення для збільшення кількості молодих виборців.

Політика через соціальні мережі

Президент Дональд Трамп «насправді є першим президентом, який постійно взаємодіє із соціальними мережами та використовує їх для передачі своїх внутрішніх думок та політичних пропозицій», – заявив Келлі, «і саме там перебувають молоді виборці».

За даними Twitter, Трамп має 87,4 мільйона підписників і написав у Twitter понад 58 100 разів.

Колишній президент Барак Обама має 124,6 мільйона підписників і написав у Twitter понад 16 тисяч разів.

Джордан Гарзинські, першокурсник Університету Джорджа Мейсона у Вірджинії, керує акаунтом «youngvoters4joe» в Instagram, який налічує понад 1100 підписників, та сприяє явці молодих виборців, які підтримують кандидата від демократів Джо Байдена.

«Ми не можемо просто далі твітувати та публікувати публікації в Instagram; ми повинні виконати справжню роботу», – вважає Гарзинський.

«Я бачив, що проблема моєї групи – люди люблять дивитись на дебати, але вони не люблять телефонувати. Ми повинні телефонувати; ми повинні докласти зусиль, щоб перемогти на цих виборах», – каже він.

Демограф Pew Річард Фрай стверджує, що кількість міленіалів, які голосують на виборах майже подвоїлось між 2014 і 2018 роками – і складає 42%.

Разом покоління Z та покоління X – люди, які народилося між 1965 і 1980 роками, і зараз у віці від 40 до 55 років – на проміжних виборах 2018-го року та президентських виборах 2016 року віддали більше голосів, ніж представникі покоління бебі-бумерів та старших поколінь, стверджують у Центрі Pew.

Бебі-Бумери народилися між 1946 і 1964 роками.