Вибори у США: за першими результатами опитувань Трамп перемагає у консервативних штатах

У США завершилося голосування на виборах президента, останні дільниці закрилися о 6 ранку за Києвом.

Згідно з першими опитуваннями, Трамп перемагає у консервативних штатах, таких як Теннессі, Арканзас, Західна Вірджинія, Луїзіана, Міссісіпі, Індіана і Оклахома. Очікується, що Байден забезпечить собі перемогу у традиційно «демократичних» штатах, включаючи Меріленд, Нью-Йорк, Нью-Джерсі, Коннектикут, Род-Айленд, Делавер і Массачусетс.

За даними опитувань, у Флориді перемогу здобуде Трамп, тоді як Байден матиме перевагу в Огайо та Північній Кароліні. Очікується, що ці штати, разом з Джорджією і Пенсильванією, вплинуть на остаточний результат виборів.

На цих виборах понад 100 мільйонів чоловік проголосували достроково – поштою або на виборчих дільницях.

Через велику кількість виборців, які проголосували поштою, результати виборів можуть зоставатися невідомими протягом декількох днів або навіть тижнів. Обидві сторони заявили, що готові до юридичних баталій для визначення переможця.