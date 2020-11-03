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03 листопада 2020, Київ 16:58
Новини | Міжнародні

Вибори президента США: виборці починають прибувати на дільниці

Свій голос на виборах президента уже встигли віддати 99,6 мільйона американців

У Сполучених Штатах Америки виборці починають прибувати на дільниці для участі у виборах президента США.

Свій голос уже встигли віддати 99,6 мільйона американців. Вони проголосували або електронною поштою, або під час раннього голосування (низка штатів відкрили виборчі дільниці раніше, щоб зменшити скупчення людей і знизити ризики розповсюдження COVID-19).

Професор Університету Флориди Майкл Макдональд, який очолює «Проєкт виборів у США», у коментарі Радіо Свобода припускає, що явка становитиме 160 мільйонів виборців, або 67%, і буде найвищою з 1950-х років.

Він очікує, що у зв’язку з явкою процес встановлення результату може затягнутися. Зазвичай, переможець виборів стає відомим ввечері в день виборів, коли один з кандидатів набирає необхідні для перемоги 270 голосів Колегії виборників.

На виборах президента США від Демократичної партії балотується Джо Байден, а від Республіканської – чинний президент Дональд Трамп.

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