«Об'єднатися проти ненависті і насильства»: Трамп і Байден засудили терористичні напади у Відні

Австрійський уряд назвав «ісламістськими терактом» напади, що сталися увечері 2 листопада у центрі Відня. В результаті п'ятеро людей загинули: двоє жінок, двоє чоловіків і одного нападника застрелила поліція. Сімнадцять людей отримали поранення. Претенденти на посаду президента США у виборах, призначених на 3 листопада, Дональд Трамп та Джо Байден засудили напади та висловили підтримку Австрії.

Міністр внутрішніх справ Австрії Карл Негаммер вранці 3 листопада повторив заклик до жителів Відня – не виходити на вулиці допоки тривають пошуки можливих причетних до терористичних нападів..

Негаммер сказав, що поліція раніше затримала одного і застрелила другого нападника, якого ідентифікували як прихильника так званої «ісламської держави» ІДІЛу.

Стріляли по людях із автоматичної зброї

Зловмисники стріляли у шістьох місцях австрійської столиці, зокрема біля синагоги, коли багато людей були у барах і ресторанах, відвідували оперу та прогулювалися середмістям перед запровадженням обмежень на роботу громадських закладів у зв’язку із розгортанням епідемії коронавірусу.

Підтверджено також загибель двох цивільних жінок і двох чоловіків. Сімнадцять інших людей зазнали поранень.

Свідки кажуть, що озброєні автоматичною вогнепальною зброєю зловмисники стріляли у людей без розбору.

Поліція повідомляє про затримання та обшуки.

Напад на цінності і реакція США

«Австрія упродовж понад 75 років залишається потужною демократією, зрілою демократією, країною, ознаками якої є цінності і засадничі права зі свободою слова, верховенством закону, а також з терпимістю між людьми. Вчорашній напад є нападом на усі ті цінності», – сказав міністр Карл Негаммер.

Ми усі повинні об'єднатися проти ненависті і насильства.

На новину про напад одразу відгукнулися міжнародні лідери з висловлюваннями підтримки Австрії.

«Наші молитви зараз із людьми у Відні після чергового гидкого терористичного акту в Європі. Ці лихі напади на невинних людей треба зупинити. США стоять з Австрією, Францією та цілою Європою у боротьбі проти терористів включно з радикальними ісламськими терористами», – написав президент США Дональд Трамп у Twitter.

Суперник Трампа на президентських виборах Джо Байден напередодні офіційного дня голосування у США також відгукнувся на події в Австрії, які він назвав «жахливим терористичним нападом» і закликав усіх «об'єднатися проти ненависті і насильства».

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