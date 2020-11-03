В зоні теракту у Відні було четверо українських студентів, ніхто не постраждав – посол

Посол України в Австрії Олександр Щерба повідомив, що в зоні теракту у Відні 2 листопада перебували четверо українських громадян – студентів.

«Станом на ранок вже пишуть про трьох загиблих цивільних. Інформації щодо їх громадянства поки нема. В зоні теракту, в одному з кафе, було четверо українських студентів. З ними все добре», – повідомив Щерба у фейсбуці.

Тим часом влада Австрії розпочала масштабну розшукову операцію після того, як 2 листопада бойовики відкрили вогонь по декількох точках у центрі Відня. Канцлер Австрії Себастьян Курц назвав події «огидною терористичною атакою».

Вранці 3 листопада МВС країни повідомило, що двоє чоловіків і жінка померли від отриманих травм. Підозрюваний у нападі, у якого був автомат і підроблений жилет смертника, також був застрелений поліцією. За даними МВС, вбитий підозрюваний симпатизував угрупованню «Ісламська держава». Пізніше ЗМІ повідомили, що загинула четверта особа – цивільна жінка.

Наразі невідомо, скільки саме було нападників – поліція каже – найімовірніше, не один.

Наразі до розшуків залучено тисячу силовиків, свою допомогу запропонували і сусідні країни. Чеська поліція заявила, що проводить вибіркові перевірки на кордоні з Австрією.

Раніше мер Відня Майкл Людвіг заявив, що в лікарню госпіталізували 15 людей, семеро з них серйозно поранені. Поліція повідомила, що під час нападів постраждав і офіцер.

За даними поліції, напади відбулися в шести місцях, в тому числі біля синагоги в центрі міста, і були здійснені «декількома підозрюваними, озброєними гвинтівками».

Курц сказав, що поки поліція концентруватиметься на антитерористичній операції, армія візьме на себе охорону основних будівель у Відні.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що Німеччина солідарна з сусідньою Австрією в боротьбі з «ісламським тероризмом». Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що французи «поділяють горе австрійського народу». Президент Європейської ради Шарль Мішель написав у твітері, що ЄС «рішуче засуджує цей підлий вчинок». І президент США Дональд Трамп, і кандидат в президенти від Демократичної партії Джо Байден також засудили напад.