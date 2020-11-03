«Ми сильніші, ніж ненависть та терор». Глава Єврокомісії відреагувала на напад у Відні

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн відреагувала на напад у Відні, жертвами якого стали щонайменше дві людини.

«Я вражена і засмучена жорстоким нападом у Відні. Мої думки з сім’ями жертв та австрійським народом. Європа повністю солідарна з Австрією. Ми сильніші за ненависть і терор», – написала вона у твітері.

У центрі Відня невідомі особи ввечері 2 листопада стріляли біля синагоги. Місцеві ЗМІ повідомляють про щонайменше двох загиблих і 15 поранених, в тому числі поліцейського.

За даними поліції, одного підозрюваного застрелили співробітники міліції. Іншого поліція розшукує.