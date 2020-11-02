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03 листопада 2020, Київ 00:13
Новини | Міжнародні

МВС Австрії назвало напад у Відні терактом

Поліцейські автомобілі на місці нападу, Відень, Авс трія, 2 листопада 2020 року

Міністр внутрішніх справ Австрії Карл Негаммер назвав терактом стрілянину, що сталася ввечері 2 листопада в центрі Відня і спричинила людські жертви.

«Ми зазнали очевидної терористичної атаки», – сказав Негаммер.

Зараз район інциденту оточений поліцією, операція із затримання нападників триває. Поліція попросила жителів району не виходити на вулицю і не викладати фото і відео з місця події в соцмережі, а замість цього надсилати їх до правоохоронних органів.

За повідомленнями австрійських засобів інформації, нападників було кілька, загинули щонайменше семеро людей, ще четверо були поранені.

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