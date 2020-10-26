Ердоган закликав турків бойкотувати товари з Франції

Президент Туреччини Реджеп Тейїп Ердоган закликав співвітчизників бойкотувати французькі товари на тлі погіршення відносин між двома союзниками по НАТО через жорстку позицію Парижа проти радикального ісламу.

Коментарі Ердогана 26 жовтня пролунали за два дні після того, як він запропонував президенту Франції Еммануелю Макрону пройти обстеження ментального здоров’я, після чого Париж відкликав свого посла з Анкари. Подібні коментарі він зробив наступного дня та знову 26 жовтня.

Ердоган вказав на те, що заклики до аналогічного бойкоту турецьких товарів нібито лунають у Франції.

«Позаяк було сказано у Франції: «не купуйте товари, що маркуються турецькими», я звертаюся до свого народу тут. Ніколи не віддайте переваги товарам, маркованими як вироблені у Франції, не купуйте їх», – заявив президент Туреччини під час звернення телебаченням в Анкарі.

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Заклики припинити купувати французьку продукцію набрали обертів у мусульманських та арабських країнах 25 жовтня у відповідь на підтримку Макроном карикатур на пророка Мухаммада.

Бойкот французьких товарів триває в супермаркетах Катару та Кувейту, також заклики відмовитися від французької продукції лунають в Йорданії та інших штатах.

За даними інституту статистики Туреччини, Франція є 10-м за величиною джерелом імпорту до Туреччини та сьомим за величиною ринком для турецького експорту. Французькі машини є одними з найбільш продаваних у Туреччині.

Туреччина та Франція є членами НАТО, але мають розбіжності в поглядах із низки питань, в тому числі подій у Сирії та Лівії, морської юрисдикції у східному Середземномор’ї та конфлікті в Нагірному Карабасі.

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23 жовтня карикатури, які спочатку з’являлися в сатиричному журналі «Шарлі Ебдо», були спроектовані на урядові будівлі Франції, що викликало резонанс в ісламському світі.

47-річого вчителя Семюеля Паті було вбито минулої п’ятниці, 16 жовтня. Незадовго до загибелі він показував учням карикатури журналу Charlie Hebdo на шанованого в ісламі пророка Магомета, обговорюючи з ними свободу слова. Після цього він отримував погрози.

Підозрюваний у вбивстві – 18-річний уродженець Москви Абдулах Анзоров, його сім’я у 2008 році попросила у Франції притулок. Він виклав в свій твітер фотографію обезголовленого Паті, заявивши, що «стратив» його за образу пророка. Анзорова застрелила поліція під час затримання.

Злочин розслідують як теракт. У містах Франції пройшли численні акції пам’яті.